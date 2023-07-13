Суд повернув державі «трубу» Медведчука — Фонд держмайна Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Суд повернув державі «трубу» Медведчука — Фонд держмайна

Господарський суд Житомирської області визнав власністю держави частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», яка розташована на території України. Українську частину нафтопроводу певний час контролював екс-нардеп від «ОПЗЖ» Віктор Медведчук.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Нафтопровід був збудований за часів СРСР в 1957—1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України. Однак цього не сталося. Багато років цим активом користувалася російська компанія «Транснафтопродукт».

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Україна намагається повернути цей актив у державну власність не перший рік.

З 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід в державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, в 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством «Транснафтопродукту».

В 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду був завідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи.

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В межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу. В лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив знаходиться в управлінні АТ «Укртранснафта».

ФДМУ, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив. Наприкінці червня суд став на бік ФДМУ.

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