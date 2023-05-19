Суд повернув державі землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини Медведчука — Finance.ua

Суд повернув державі землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини Медведчука Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Суд повернув державі землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини Медведчука

Суд повернув держави земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн, які незаконно перебували у власності дружини лідера забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя».

Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі Київської області була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства.

В подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина колишнього народного депутата, позбавленого українського громадянства — лідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Враховуючи порушення вимог законодавства, Київська обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель.

Як повідомляв Укрінформ, дружині Медведука Оксані Марченко у лютому 2023 року повідомили про підозру у фінансуванні повалення конституційного ладу.

Суд арештував три земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн, які незаконно опинилися у приватній власності Марченко.

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