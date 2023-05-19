Суд повернув державі землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини Медведчука — Finance.ua
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Суд повернув державі землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини Медведчука

Казна та Політика
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Суд повернув державі землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини Медведчука
Суд повернув державі землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини Медведчука
Суд повернув держави земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн, які незаконно перебували у власності дружини лідера забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя».
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі Київської області була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства.
В подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина колишнього народного депутата, позбавленого українського громадянства — лідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Враховуючи порушення вимог законодавства, Київська обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель.
Як повідомляв Укрінформ, дружині Медведука Оксані Марченко у лютому 2023 року повідомили про підозру у фінансуванні повалення конституційного ладу.
Суд арештував три земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн, які незаконно опинилися у приватній власності Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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