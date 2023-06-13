ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів — Finance.ua
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ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів

Казна та Політика
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ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів, Фото: dbr.gov.ua
Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.
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Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.
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У квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр.
Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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