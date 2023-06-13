ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів — Finance.ua

ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів Сьогодні 02:18 — Казна та Політика

ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів, Фото: dbr.gov.ua

Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

У квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр.

Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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