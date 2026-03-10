«Нагріли» майже 7 млн грн: на Львівщині викрито схему із закупівлею укриттів
У Львівській області викрито схему із закупівлею укриттів для працівників енергетичного підприємства, яка обійшлася державі майже у 7 млн грн збитків.
Про це пише Офіс Генпрокурора.
Суть справи
У жовтні 2024 року державне товариство, що займається теплопостачанням, уклало договір із приватною компанією на встановлення двох швидкоспоруджувальних укриттів на 100 і 70 осіб. Вони мали захищати персонал, який працює навіть під час повітряних тривог.
Однак насправді на підприємстві встановили споруди іншого типу — з нижчим рівнем захисту. Такі укриття не відповідають вимогам для об’єктів критичної інфраструктури і не забезпечують належної безпеки працівників під час обстрілів або інших надзвичайних ситуацій.
Попри це, тодішній виконувач обов’язків директора підприємства підписав платіжні документи і погодив оплату постачальнику, хоча знав, що встановлені споруди не відповідають необхідним вимогам.
У результаті державному товариству завдано майже 7 млн грн збитків.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
