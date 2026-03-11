Уряд продовжив пільгові ціни для теплокомуненерго (терміни) Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Уряд продовжив пільгові ціни для теплокомуненерго (терміни)

Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону.

Про це повідомила прем’єр-міністерки Юлія Свириденко.

Терміни

Вони діятимуть і в міжопалювальний період — до 30 вересня 2026 року.

Як пише прем’єр-міністерка, підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть природний газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами.

Підприємства використали більше газу, ніж передбачали договори. Тому Уряд також збільшив фіксовані обсяги газу на березень — до 10% для потреб населення та бюджетних установ.

Додатковий обсяг дозволить теплокомуненерго стабільно працювати без ризику зупинок.

Що треба зробити

Для коригування обсягів підприємства мають до 16 березня звернутися до ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

В умовах постійних російських атак на теплогенеруючі об’єкти держава забезпечує стабільну роботу системи теплопостачання. Підприємства зможуть безперебійно завершити цей опалювальний сезон та готуватися до наступного.

