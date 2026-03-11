0 800 307 555
укр
Уряд продовжив пільгові ціни для теплокомуненерго (терміни)

Казна та Політика
Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону.
Про це повідомила прем’єр-міністерки Юлія Свириденко.

Терміни

Вони діятимуть і в міжопалювальний період — до 30 вересня 2026 року.
Як пише прем’єр-міністерка, підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть природний газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами.
Підприємства використали більше газу, ніж передбачали договори. Тому Уряд також збільшив фіксовані обсяги газу на березень — до 10% для потреб населення та бюджетних установ.
Додатковий обсяг дозволить теплокомуненерго стабільно працювати без ризику зупинок.
Що треба зробити

Для коригування обсягів підприємства мають до 16 березня звернутися до ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».
В умовах постійних російських атак на теплогенеруючі об’єкти держава забезпечує стабільну роботу системи теплопостачання. Підприємства зможуть безперебійно завершити цей опалювальний сезон та готуватися до наступного.
Нагадаємо, в Європі ціни на природний газ різко зросли, оскільки війна на Близькому Сході продовжує стрясати енергетичні ринки та порушувати морські постачання.
Водночас щоб запобігти виникненню дефіциту пального на внутрішньому ринку вже у квітні, Уряду треба провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну. Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.
З його слів, війна на Близькому Сході продовжується, всупереч першим прогнозам, швидкого воєнного рішення або дипломатичного врегулювання цього конфлікту не відбулось.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
