Коли в Україні можливий дефіцит пального та як запобігти цьому

Коли в Україні можливий дефіцит пального та як запобігти цьому

Щоб запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку вже у квітні, Уряду треба провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну.

Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

З його слів, війна на Близькому Сході продовжується, всупереч першим прогнозам, швидкого воєнного рішення або дипломатичного врегулювання цього конфлікту не відбулось.

«Іран може фізично (мінуванням)перекрити ключову нафто-газову транзитну артерію, що йде через Ормузьку протоку. Нові обставини змушують більш серйозно віднестись до аналізу та попередження проблем, з якими може зіткнутись і наша країна у разі, якщо війна затягнеться», — пише Гетманцев.

На що звернути увагу

Гетманцев каже, що потрібно звернути увагу на прогноз одного з провідних американських банків JPMorgan Chase & Co щодо перспектив нафтовидобутку в країнах регіону. За даними аналітиків цього фінансового гіганта, якщо рух через протоку буде заблокований, основні виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів. А далі будуть змушені істотно скоротити виробництво.

Нові серйозні проблеми для світової економіки

«В цьому випадку ми можемо зіткнутись не просто зі спекулятивним зростанням цін, а навіть з реальним дефіцитом пального. На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути у нас в країні вже у квітні», — сказав він.

Що пропонує Гетманцев:

Стимулювати укладання довгострокових контрактів на постачання нафтопродуктів ключовими операторами ринку. Зокрема «Укрнафтою».

Вивчити можливості для формування стратегічного резерву нафтопродуктів у партнерських сусідніх країнах. Такий резерв дозволив би уникнути проблем із постачанням палива для сил оборони, які потребують безперебійного щоденного постачання, а також для аграріїв під час посівної.

З огляду на серйозність ситуації, уряду необхідно провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну, щоб запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку.

«Також треба провести попередні переговори з нашими міжнародними партнерами, щоб зарезервувати необхідні обсяги. В жодному разі не можна ігнорувати нові ризики. Вони дуже серйозні. Щоб унеможливити проблеми, потрібно реагувати завчасно!» — написав він.

Нагадаємо, раніше, коментуючи побоювання щодо можливого перекриття Ормузької протоки та ескалації в Перській затоці, експерт Сергій Куюн підкреслив: сценарій нестачі пального для України наразі виглядає нереалістичним.

«От то, що можна говорити абсолютно чітко, чого не буде точно, то це дефіцит. Тому що пальне все одно виробляють і все одно будуть виробляти. Тут питання ціни. Яка буде ціна? І я особисто не вірю в те, що ця ціна, яка сьогодні зросла, і зросла вона, до речі, не до 100 доларів, не до 150 доларів, як нас там лякали, а до 82, що навіть вона така протримається довго. Тобто, нафти в світі дуже багато», — сказав експерт Сергій Куюн.

За його словами, світовий ринок має достатні обсяги сировини, а нинішнє подорожчання радше є реакцією на геополітичну напругу.

Раніше Данило Гетманцев закликав операторів АЗС не підвищувати ціни через ситуацію на Близькому Сході.

