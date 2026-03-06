Роздрібні ціни на українських заправках продовжують зростати (таблиця) Вчора 19:13 — Енергетика

Роздрібні ціни на українських заправках продовжують зростати (таблиця)

У четвер, 5 березня, роздрібні ціни на українських заправках продовжують зростати.

Про це йдеться у публікації minfin.com.ua.

У повідомленні сказано, що бензин марки А-95 (преміум) — 72,3 грн/л (здорожчав на 63 коп.); бензин марки А-95 — 68,28 грн/л (здорожчав на 1,08 грн); бензин марки А-92 — 65,51 грн/л (здорожчав на 1,73 грн); дизельне пальне — 68,95 грн/л (здорожчало на 1,55 грн).

Середня ціна автогазу становить 40,23 грн/л, що на 26 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.