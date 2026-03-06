США тимчасово дозволили Індії купувати нафту рф Вчора 11:34 — Енергетика

Міністерство фінансів США тимчасово дозволило нафтопереробним заводам Індії купувати російську нафту. Цей захід діятиме лише 30 днів.

Про це повідомив глава американського фінансового відомства Скотт Бессент у соцмережі Х.

«Енергетична програма президента Трампа (президента США Дональда Трампа, — УНІАН) призвела до того, що видобуток нафти і газу досяг найвищого рівня за всю історію. Щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок, Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл індійським нафтопереробним заводам закуповувати російську нафту», — ідеться в повідомленні.

За словами Бессента, цей короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки дозволяє тільки угоди з нафтою, яка вже знаходиться в морі.

«Індія — важливий партнер США, і ми повністю очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. Цей тимчасовий захід послабить тиск, викликаний спробою Ірану взяти в заручники світову енергетику», — підсумував міністр фінансів США.

Через ескалацію конфлікту на Близькому Сході поставки через Ормузьку протоку майже повністю припинилися, що викликало занепокоєння країн-імпортерів нафти, в тому числі Індії. Нью-Делі розглядав варіанти, які включали звернення до росії для поставок «чорного золота».

УНІАН За матеріалами:

