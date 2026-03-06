0 800 307 555
росія пошкодила понад 9 ГВт енергогенерації в Україні, відновили 3,5 ГВт — Шмигаль

Енергетика
197
Денис Шмигаль: Україна пройшла найскладнішу зиму в історії незалежності
Денис Шмигаль: Україна пройшла найскладнішу зиму в історії незалежності, mev.gov.ua
З жовтня 2025 року внаслідок російських атак було пошкоджено понад 9 ГВт генераційних потужностей теплових електростанцій, теплоелектроцентралей та гідроелектростанцій. Наразі енергетикам вдалося частково відновити близько 3,5 ГВт потужностей.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики України Денис Шмигаль під час представлення звіту про роботу президенту України та керівництву Верховної Ради.

Уряд представив звіт про проходження зими

За цей період в Україні ввели приблизно 900 МВт розподіленої генерації. Із них близько 400 МВт становлять нові газові та когенераційні установки.
Крім того, було збільшено доступну пропускну спроможність імпорту електроенергії — з 1,7 ГВт до 2,45 ГВт.
До Фонду підтримки енергетики вдалося залучити 691,45 млн євро. Водночас енергетичний портфель країни наразі налічує 55 інвестиційних проєктів на загальну суму близько 1 трлн грн.
Міністерство енергетики систематизувало роботу хабів енергетичного обладнання. За цей період міжнародні партнери передали 114 вантажів обладнання загальною вагою 1713,2 тонни. Зі складів хабу для потреб енергетичних компаній було відвантажено 405 вантажів обладнання вагою 3335,78 тонни.
Уряд також зберіг пільгову ціну на електроенергію та газ для побутових споживачів.

Підготовка до наступного опалювального сезону

За словами Дениса Шмигаля, підготовка до наступного опалювального сезону вже розпочалася.
«Наше завдання — максимальне відновлення всього, що можна відновити; максимальний захист енергетичних об’єктів, будівництво розподіленої генерації та створення запасів ресурсів та обладнання. росія не відмовляється від свого енергетичного терору, і ми маємо бути готові до наступної зими», — зазначив він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на слова Володимира Зеленського писав, що Україні необхідно приблизно 5 млрд євро для підготовки регіонів до наступного опалювального сезону. Залучення такої суми планують обговорити під час зустрічі «енергетичного Рамштайну».
За матеріалами:
Finance.ua
