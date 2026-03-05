Зеленський розповів, як держава планує стримати цінники на АЗС Вчора 19:05 — Енергетика

Нинішнє зростання цін на пальне - частина глобальної тенденції

В Україні на тлі проблем із глобальною логістикою та подорожчання пального на світових ринках зростають ціни на автозаправних станціях. Водночас державна компанія «Укрнафта» у кризовий період планує мінімізувати націнку, щоб стримати подорожчання пального та уникнути різких коливань цін.

Про це під час брифінгу за підсумками робочої наради повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, досягнуто домовленості з НАК «Нафтогаз України» та компанією «Укрнафта» щодо роботи у кризовий період із мінімальною рентабельністю.

«Ми домовилися з НАК „Нафтогаз України“, відповідно з компанією „Укрнафта“, що вони зроблять усе можливе, щоб у кризовий момент працювати без рентабельності. Ми не можемо впливати на весь приватний сектор держави, але „Укрнафта“ — це база в Україні, яка дозволить у складні періоди частково регулювати ситуацію та допомагати людям», — зазначив Зеленський.

Водночас очільник НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький наголосив, що нинішнє зростання цін на пальне — частина глобальної тенденції.

«Ціна на заправках не зросла на 10 гривень. Це не відповідає дійсності. Індикативно підвищення становило близько 6 гривень», — повідомив Корецький.

Основне завдання для України

За його словами, ключовим завданням для України, як і для інших європейських країн, є уникнути перебої з постачанням. Наразі на ринку спостерігаються глобальні збої логістичних ланцюгів. Подібні кризи вже виникали під час пандемії COVID-19 та на початку повномасштабного вторгнення російської федерації.

Корецький підкреслив, що компанії активно диверсифікують канали поставок. При цьому Україна вже має одну з найбільш диверсифікованих систем постачання нафтопродуктів.

«Не бачимо ніяких панічних настроїв з приводу постачання нафтопродуктів. Ціна виросла на світових майданчиках. Це об’єктивна реальність. „Укрнафта“ як державна компанія буде флюгером для справедливої ціни в цей шоковий кризовий період. Компанія до мінімуму зменшить будь-яку націнку, що дозволить лише покривати витрати, щоб плавно і спокійно пройти цей складний період», — додав очільник НАК «Нафтогаз України».

Він підкреслив, що попри тимчасове зростання попиту на АЗС, ринок працює у плановому режимі. Корецький припустив, що нинішній сплеск купівель пов’язаний із панічними настроями.

«Усі гравці ринку бачать ріст реалізації. Ми вважаємо, що це шоковий панічний настрій. Він також мине, тому що всі закуплять і вже не буде вільних каністр. З цього приводу проблем ніяких немає», — додав Корецький.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що для підвищення енергетичної безпеки Верховна Рада ухвалила закон «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів». Документ передбачає створення в Україні стратегічного резерву пального. Частина таких запасів (до 25%) може зберігатися на території країн Європейського Союзу. Закон також встановлює обов’язок для імпортерів і виробників нафти та нафтопродуктів формувати і підтримувати відповідні резерви.

