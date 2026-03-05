0 800 307 555
Ціни на газ у ЄС б’ють рекорди: підготовка до зими подорожчала на десятки мільярдів

Енергетика
75
Ціни на природний газ в Європі відновили найрізкіше зростання за останні роки. Невизначеність через війну на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки.
Про це пише Bloomberg.
У четвер, 5 березня, ціни на газ на європейських біржах підскочили на 13%. Напередодні контракти дешевшали, адже ринок оцінював реалістичність американського плану щодо гарантування безпечного проходу танкерів через Ормузьку протоку. Водночас трейдери все ще закладають у ціни ризик значних перебоїв із постачанням енергоносіїв у світі.
Ціна на газ у Європі на початку цього тижня зросла до трирічного максимуму після того, як Катар закрив Ras Laffan — найбільший у світі завод з експорту СПГ — після атаки іранського безпілотника.
Для Європи і без того складне завдання — заповнити газові сховища до наступної зими — раптово стало значно ризикованішим і дорожчим. Наслідки війни США та Ізраїлю проти Ірану вже порушують виробництво і постачання зрідженого природного газу (ЗПГ), скорочуючи пропозицію і штовхаючи ціни вгору.
Європейський газовий ринок особливо вразливий після тривалих холодів цієї зими, які виснажили і без того низькі запаси палива. Цього літа Європі потрібно буде купувати більше скрапленого природного газу (СПГ), щоб поповнити їх, і можливо доведеться конкурувати за вантажі з країнами Азії, якщо поставки з Близького Сходу не зможуть дістатися світових ринків.
Головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен зазначив, що поки не видно жодних ознак швидкого відновлення судноплавства через протоку, тому побоювання щодо дефіциту СПГ зростають із кожним днем.
За матеріалами:
УНІАН
Ціни на газ
