АМКУ почав перевірку мереж АЗС через стрибок цін на пальне Вчора 11:24 — Енергетика

Комітет направив учасникам ринку вимоги про надання інформації щодо причин зростання цін.

Антимонопольний комітет України розпочав перевірку мереж АЗС через різкі коливання вартості пального останніми днями.

За інформацією відомства, останніми днями на світовому ринку нафти та нафтопродуктів зафіксовано суттєве зростання котирувань. Водночас ціни на пальне підвищилися і в українських мережах автозаправних станцій.

«За останні дні світовий ринок нафти і нафтопродуктів продемонстрував істотне зростання котирувань. Збільшились ціни на пальне і в мережах АЗС нашої країни. Антимонопольний комітет України здійснює заходи контролю щодо ситуації на ринках світлих нафтопродуктів з метою з’ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року», — сказано в повідомленні.

Операторам ринку надіслали запити

У запитах встановлено максимально стислі строки для надання необхідних даних.

У запитах встановлено максимально стислі строки для надання необхідних даних.

Після отримання інформації, АМКУ проведе оперативний аналіз. Якщо буде виявлено ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет може вжити відповідних заходів.

Ціни на пальне не регулюються державою

У відомстві також зазначили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів.

Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом утриматися від підвищення цін на пальне. «Хочу звернутися до представників паливного ринку. Розумію, що це бізнес, а бізнес — завжди бізнес, і головна його мета — прибуток. Всі ж розуміють, що стрибок цін на паливо, яке ви продаєте, наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного», — заявив нардеп.

Для підвищення енергетичної безпеки Верховна Рада ухвалила закон «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів». Документ передбачає створення в Україні стратегічного резерву пального. Частина таких запасів (до 25%) може зберігатися на території країн Європейського Союзу. Закон також встановлює обов’язок для імпортерів і виробників нафти та нафтопродуктів формувати і підтримувати відповідні резерви.

