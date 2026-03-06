Словенія приєдналася до Фонду підтримки енергетики України
Словенія приєдналася до Фонду підтримки енергетики України та внесла туди 500 тис. євро, ставши 37 країною-доноркою.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшло понад 1,8 млрд євро від іноземних партнерів.
Міненерго запустило Фонд навесні 2022 року. З цього часу в його рамках уряд уклав понад 1000 контрактів на постачання обладнання сумарно на 850 млн євро.
Українським енергетичним компаніям вже надійшло устаткування на 618 млн євро.
