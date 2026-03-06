Словенія приєдналася до Фонду підтримки енергетики України Вчора 09:12 — Енергетика

Словенія приєдналася до Фонду підтримки енергетики України

Словенія приєдналася до Фонду підтримки енергетики України та внесла туди 500 тис. євро, ставши 37 країною-доноркою.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшло понад 1,8 млрд євро від іноземних партнерів.

Міненерго запустило Фонд навесні 2022 року. З цього часу в його рамках уряд уклав понад 1000 контрактів на постачання обладнання сумарно на 850 млн євро.

Українським енергетичним компаніям вже надійшло устаткування на 618 млн євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.