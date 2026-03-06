Ціни на нафту знизилися вперше від початку війни на Близькому Сході Вчора 14:23 — Енергетика

Ціни на нафту знизилися 6 березня вперше за шість днів, оскільки уряд США розглядає можливість втручання на ф’ючерсному ринку для стримування зростання цін і видав винятки для закупівель російської нафти, щоб послабити обмеження постачання через війну на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на Brent знизилися на 95 центів, або на 1,1%, до 84,46 долара за барель, а West Texas Intermediate знизився на 1,08 долара, або на 1,3%, до 79,93 долара.

Водночас Brent цього тижня зріс на 16,4%, а WTI підскочив на 19,2%, що стало найшвидшим тижневим зростанням з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

«З кожним днем зупинка діяльності в Ормузі матиме два основні наслідки для ринку нафти: неможливість зберігати 20 млн барелів на день та відсутність стабільного транспортування, що може призвести до зростання світових цін на енергоносії», — зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

З огляду на значне зростання, очікується, що Міністерство фінансів США оголосить про заходи для боротьби зі стрибком цін на енергоносії через війну в Ірані, включно з можливими діями на ринку ф’ючерсів на нафту.

Такий крок став би нетрадиційною спробою Вашингтона впливати на ціни на енергоносії через фінансові ринки, а не через фізичні постачання нафти.

Міністерство фінансів США також у четвер надало компаніям дозвіл на купівлю російської нафти, яка зберігається на танкерах під санкціями. Такий крок має на меті послабити обмеження постачання, через які нафтопереробні заводи в Азії були змушені скоротити обсяги перероблювання.

«Важливо розглядати ситуацію у перспективі: попри майже 20% зростання ціни на нафту цього місяця, теперішня ціна лише на $3,40 вища за середню за останні чотири роки», — зазначив аналітик IG Тоні Сікомор.

Економічна Правда

