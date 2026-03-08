0 800 307 555
Збитки енергетики України внаслідок війни оцінюються в 24,8 млрд доларів (інфографіка)

Енергетика України втратила 24,8 млрд доларів за 4 роки великої війни
За 4 роки повномасштабної війни енергетичний сектор України втратив 24,8 млрд доларів — це один з найбільших масивів руйнувань серед усіх галузей економіки.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Структура збитків:
  • 14,2 млрд доларів — генерація електроенергії;
  • 2,4 млрд доларів — теплогенерація;
  • 2,3 млрд доларів — система передачі;
  • 0,7 млрд доларів — система розподілу.
Окрім фінансових збитків, Україна втратила 27 ГВт генерації електроенергії, з яких 15,5 ГВт — через окупацію енергооб’єктів.
Збитки енергетики України за 4 роки повномасштабної війни
Збитки енергетики України за 4 роки повномасштабної війни, Інфографіка: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
«Значна частина цієї втраченої потужності пов’язана із захопленням Запорізької АЕС — найбільшої атомної станції Європи», — йдеться у повідомленні.
