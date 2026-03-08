Збитки енергетики України внаслідок війни оцінюються в 24,8 млрд доларів (інфографіка)
За 4 роки повномасштабної війни енергетичний сектор України втратив 24,8 млрд доларів — це один з найбільших масивів руйнувань серед усіх галузей економіки.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Структура збитків:
- 14,2 млрд доларів — генерація електроенергії;
- 2,4 млрд доларів — теплогенерація;
- 2,3 млрд доларів — система передачі;
- 0,7 млрд доларів — система розподілу.
Окрім фінансових збитків, Україна втратила 27 ГВт генерації електроенергії, з яких 15,5 ГВт — через окупацію енергооб’єктів.
«Значна частина цієї втраченої потужності пов’язана із захопленням Запорізької АЕС — найбільшої атомної станції Європи», — йдеться у повідомленні.
Поділитися новиною
Також за темою
Збитки енергетики України внаслідок війни оцінюються в 24,8 млрд доларів (інфографіка)
Роздрібні ціни на українських заправках продовжують зростати (таблиця)
Які країни ЄС найбільше страждають від перебоїв у постачанні ЗПГ
Ціни на нафту знизилися вперше від початку війни на Близькому Сході
США тимчасово дозволили Індії купувати нафту рф
росія пошкодила понад 9 ГВт енергогенерації в Україні, відновили 3,5 ГВт — Шмигаль