Збитки енергетики України внаслідок війни оцінюються в 24,8 млрд доларів (інфографіка) Сьогодні 08:12 — Енергетика

Енергетика України втратила 24,8 млрд доларів за 4 роки великої війни

За 4 роки повномасштабної війни енергетичний сектор України втратив 24,8 млрд доларів — це один з найбільших масивів руйнувань серед усіх галузей економіки.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Структура збитків:

14,2 млрд доларів — генерація електроенергії;

2,4 млрд доларів — теплогенерація;

2,3 млрд доларів — система передачі;

0,7 млрд доларів — система розподілу.

Окрім фінансових збитків, Україна втратила 27 ГВт генерації електроенергії, з яких 15,5 ГВт — через окупацію енергооб’єктів.

Збитки енергетики України за 4 роки повномасштабної війни, Інфографіка: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

«Значна частина цієї втраченої потужності пов’язана із захопленням Запорізької АЕС — найбільшої атомної станції Європи», — йдеться у повідомленні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.