Які країни ЄС найбільше страждають від перебоїв у постачанні ЗПГ

Енергетика
Які країни ЄС найбільше страждають від перебоїв у постачанні ЗПГ
Іранські атаки призвели до призупинення виробництва ЗПГ у Катарі та серйозних перебоїв у морському сполученні в Ормузькій протоці.
Хоча Європейська комісія запевняє, що немає жодних негайних проблем із постачанням газу, голландський індекс TTF, основний орієнтир цін на природний газ у Європі, який використовується трейдерами, енергетичними компаніями та урядами для укладання контрактів, різко зріс останніми днями, що відображає занепокоєння ринку щодо скорочення світових поставок СПГ, пише euronews.
Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив Financial Times, що війна на Близькому Сході може «підірвати світову економіку», перешкоджаючи зростанню та збільшуючи рахунки за енергоносії через дефіцит поставок.
Катарський міністр додав, що навіть якщо конфлікт припиниться негайно, Катару знадобляться «тижні або місяці» для нормалізації поставок після закриття Рас-Лаффана, комплексу експорту ЗПГ, який цього тижня був атакований іранськими безпілотниками.
За даними Gas Infrastructure Europe, враховуючи, що рівень газосховищ у ЄС становить близько 30%, блок вступає в критичний період для поповнення запасів перед наступною зимою.
Ця ситуація нагадує болісні спогади про енергетичний шок 2022 року, спричинений російським вторгненням в Україну, але вона відбувається в контексті набагато більшої диверсифікації російського газу, що транспортується трубопроводами.
У середу Європейська комісія скликала групи координації з питань надзвичайних ситуацій та заявила, що поставки СПГ зі Сполучених Штатів, на які зараз припадає більшість імпорту, разом із трубопровідним газом з Норвегії, наразі забезпечують стабільність поставок.
Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен також наголосив на цінності збільшення поставок з Азербайджану через Південний газовий коридор.
Однак деякі країни ЄС особливо схильні до перебоїв, або тому, що вони є великими імпортерами ЗПГ, сильно залежать від поставок з Катару, або мають надзвичайно низькі запаси.

Країни ЄС, які найбільше ризикують

За даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, у 2025 році ЄС імпортував понад 140 мільярдів кубічних метрів СПГ.
Сполучені Штати були найбільшим постачальником СПГ до ЄС, на їхню частку припадало майже 58% від загального обсягу імпорту СПГ, який потроївся між 2021 і 2025 роками.
Найбільшими імпортерами ЗПГ до ЄС є Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди та Бельгія.
З цих п’яти Італія та Бельгія стикаються з найбільшим тиском через їхню більшу залежність від поставок з Катару.
Згідно з аналітичною платформою Kpler, на Катар минулого року припадало близько 30% імпорту ЗПГ до Італії та 8% до Бельгії.
Наприклад, Франція та Іспанія мають кращий доступ до норвезьких постачальників, серед інших.
Крім того, хоча Польща не входить до п’ятірки найбільших імпортерів ЗПГ в ЄС, 17% її імпорту газу у 2025 році надійшло з Катару, що ставить країну в аналогічну ситуацію із залежністю.
Через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану світовий ринок нафти здригнувся, а ціна бареля Brent перевищила $82. Як це відгукнеться в гаманцях українських водіїв? Чи справді ми переплачуємо по 7 гривень на кожному літрі через геополітику?
Про це дивіться в нашому відео:
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на газ
Payment systems