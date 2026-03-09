0 800 307 555
В Європі ціни на природний газ злетіли

В Європі ціни на природний газ злетіли
В Європі ціни на природний газ злетіли
В Європі ціни на природний газ різко зросли, оскільки війна на Близькому Сході продовжує стрясати енергетичні ринки та порушувати морські постачання.
Про це повідомляє Bloomberg.
У понеділок, 9 березня, базові газові ф’ючерси підскочили на 30%. Це сталося після того, як ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, оскільки ще більше великих виробників на Близькому Сході скоротили видобуток, а Ормузька протока фактично залишалася закритою.
Нині ціна на газ в Європі становить близько 64 євро за мегават-годину (історичний максимум перевищував 300 євро за мегават-годину). Ф’ючерси на газ на наступний місяць у Нідерландах зросли на 17% - до 62,56 євро за мегават-годину. Ф’ючерси на природний газ у США також зросли, досягнувши найвищого рівня за місяць.
Конфлікт навколо Ірану триває вже десятий день і не демонструє ознак послаблення, що створює додаткову невизначеність на енергетичних ринках та посилює інфляційний тиск. Для газового ринку Європи ситуація особливо загрозлива, оскільки регіон виходить із зими з виснаженими газосховищами.
Це означає, що цього літа Європі доведеться купувати більше партій зрідженого природного газу (LNG) для поповнення запасів, конкуруючи з покупцями в Азії за обмежені обсяги постачання.

«Ринок поступово усвідомлює реальність тривалих перебоїв у постачанні по всьому енергетичному ланцюгу. Ми очікуємо, що перебої з постачанням можуть тривати приблизно три місяці», — говорить енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт.
За словами фахівців, зупинка виробництва зрідженого природного газу Катаром, ймовірно, усуне більшу частину надлишку пропозиції. На думку експертів, будь-яке продовження простою виробництва LNG у Катарі більш ніж на один місяць «швидко призведе до дефіциту».
Тетяна Берегова
