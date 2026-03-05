Ціни на авіаквитки до Азії різко зросли через війну в Ірані Вчора 05:01

Ціни на авіаквитки до Азії різко зросли через війну в Ірані

Ціни на авіаквитки до Азії, як з Європи, так і з Австралії, різко зросли після закриття ключових близькосхідних аеропортів через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Як пише The Japan Times , на сайтах авіакомпаній квитки на багато популярних маршрутів заброньовані на кілька днів вперед.

Ціни космічні

Через тимчасове закриття великих аеропортів Перської затоки, включаючи Дубай — найзавантаженіший міжнародний аеропорт у світі, який зазвичай обслуговує понад 1000 рейсів на день, — була різко скорочена пропускна здатність на популярних маршрутах, таких як «Австралія — Європа», де Emirates і Qatar Airways зазвичай займають значну частку ринку.

На тлі цього австралійська компанія Flight Centre Travel Group зафіксувала 75-відсоткове збільшення кількості дзвінків у свої магазини та на лінії екстреної допомоги, а її команди працюють цілодобово, щоб допомогти постраждалим клієнтам, заявив її глобальний керуючий директор Ендрю Старк.

«Австралійці дуже стійкі й вже перебронюють рейси до Великої Британії/Європи альтернативними маршрутами через Китай, Сінгапур та інші азіатські аеропорти, а також до Північної Америки через такі аеропорти, як Х’юстон», — сказав він.

Водночас авіакомпанії, що пропонують прямі рейси з Азії до Європи, можуть обходити закритий повітряний простір Близького Сходу, літаючи на північ через Кавказ, а потім в Афганістан, або на південь через Єгипет, Саудівську Аравію, а потім в Оман.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.