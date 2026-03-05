0 800 307 555
Ціни на авіаквитки до Азії різко зросли через війну в Ірані

Ціни на авіаквитки до Азії, як з Європи, так і з Австралії, різко зросли після закриття ключових близькосхідних аеропортів через війну США та Ізраїлю проти Ірану.
Як пише The Japan Times, на сайтах авіакомпаній квитки на багато популярних маршрутів заброньовані на кілька днів вперед.

Ціни космічні

Через тимчасове закриття великих аеропортів Перської затоки, включаючи Дубай — найзавантаженіший міжнародний аеропорт у світі, який зазвичай обслуговує понад 1000 рейсів на день, — була різко скорочена пропускна здатність на популярних маршрутах, таких як «Австралія — Європа», де Emirates і Qatar Airways зазвичай займають значну частку ринку.
На тлі цього австралійська компанія Flight Centre Travel Group зафіксувала 75-відсоткове збільшення кількості дзвінків у свої магазини та на лінії екстреної допомоги, а її команди працюють цілодобово, щоб допомогти постраждалим клієнтам, заявив її глобальний керуючий директор Ендрю Старк.
«Австралійці дуже стійкі й вже перебронюють рейси до Великої Британії/Європи альтернативними маршрутами через Китай, Сінгапур та інші азіатські аеропорти, а також до Північної Америки через такі аеропорти, як Х’юстон», — сказав він.
Водночас авіакомпанії, що пропонують прямі рейси з Азії до Європи, можуть обходити закритий повітряний простір Близького Сходу, літаючи на північ через Кавказ, а потім в Афганістан, або на південь через Єгипет, Саудівську Аравію, а потім в Оман.
За матеріалами:
УНІАН
