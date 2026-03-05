0 800 307 555
НАБУ, НАЗК та правоохоронці ЄС запустили платформу для захисту коштів на відбудову

243
НАБУ, НАЗК та антикорупційні й правоохоронні органи Литви, Латвії та Естонії підписали Меморандум про співпрацю
НАБУ, НАЗК та антикорупційні й правоохоронні органи Литви, Латвії та Естонії підписали Меморандум про співпрацю, nabu.gov.ua
Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції разом із антикорупційними та правоохоронними органами Литви, Латвії та Естонії підписали Меморандум про співпрацю. Документ передбачає створення постійної регіональної платформи для практичної та оперативної взаємодії з метою запобігання зловживанням із фондами Європейського Союзу та національними ресурсами, які спрямовуються на відбудову України.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
Платформа працюватиме в тісній координації з Європейською прокуратурою (EPPO) та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) долучилося до ініціативи як спостерігач.

Основні напрямки співпраці

У межах платформи сторони домовилися про кілька ключових напрямків взаємодії.
Серед них:
  • обмін оперативною інформацією та індикаторами ризиків щодо публічних закупівель, грантів і субсидій;
  • регулярні координаційні зустрічі детективів, аналітиків і офіцерів зв’язку;
  • розробка спільних методологій розслідувань та посилення систем прозорості.
Меморандум передбачає можливість приєднання нових учасників.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україні необхідно 587,7 млрд доларів США для відновлення після чотирьох років повномасштабної війни, розв’язаної росією. Це майже утричі перевищує прогнозований ВВП країни у 2025 році.
