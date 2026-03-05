НАБУ, НАЗК та правоохоронці ЄС запустили платформу для захисту коштів на відбудову
Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції разом із антикорупційними та правоохоронними органами Литви, Латвії та Естонії підписали Меморандум про співпрацю. Документ передбачає створення постійної регіональної платформи для практичної та оперативної взаємодії з метою запобігання зловживанням із фондами Європейського Союзу та національними ресурсами, які спрямовуються на відбудову України.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
Платформа працюватиме в тісній координації з Європейською прокуратурою (EPPO) та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) долучилося до ініціативи як спостерігач.
Основні напрямки співпраці
У межах платформи сторони домовилися про кілька ключових напрямків взаємодії.
Серед них:
- обмін оперативною інформацією та індикаторами ризиків щодо публічних закупівель, грантів і субсидій;
- регулярні координаційні зустрічі детективів, аналітиків і офіцерів зв’язку;
- розробка спільних методологій розслідувань та посилення систем прозорості.
Меморандум передбачає можливість приєднання нових учасників.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україні необхідно 587,7 млрд доларів США для відновлення після чотирьох років повномасштабної війни, розв’язаної росією. Це майже утричі перевищує прогнозований ВВП країни у 2025 році.
Поділитися новиною
Також за темою
Google змінює комісії Google Play і дозволяє розробникам додавати свої платіжні методи
Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026
Компанія-розробниця ChatGPT заробила понад $25 млрд за рік
Кожна п’ята компанія в Україні досі використовує російські CRM-системи
nubia представила ігровий смартфон від €399
Vivo підвищує ціни на смартфони на 15%