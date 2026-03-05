НАБУ, НАЗК та правоохоронці ЄС запустили платформу для захисту коштів на відбудову Вчора 06:33

НАБУ, НАЗК та антикорупційні й правоохоронні органи Литви, Латвії та Естонії підписали Меморандум про співпрацю, nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції разом із антикорупційними та правоохоронними органами Литви, Латвії та Естонії підписали Меморандум про співпрацю. Документ передбачає створення постійної регіональної платформи для практичної та оперативної взаємодії з метою запобігання зловживанням із фондами Європейського Союзу та національними ресурсами, які спрямовуються на відбудову України.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Платформа працюватиме в тісній координації з Європейською прокуратурою (EPPO) та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) долучилося до ініціативи як спостерігач.

Основні напрямки співпраці

У межах платформи сторони домовилися про кілька ключових напрямків взаємодії.

Серед них:

обмін оперативною інформацією та індикаторами ризиків щодо публічних закупівель, грантів і субсидій;

регулярні координаційні зустрічі детективів, аналітиків і офіцерів зв’язку;

розробка спільних методологій розслідувань та посилення систем прозорості.

Меморандум передбачає можливість приєднання нових учасників.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україні необхідно 587,7 млрд доларів США для відновлення після чотирьох років повномасштабної війни, розв’язаної росією. Це майже утричі перевищує прогнозований ВВП країни у 2025 році.

