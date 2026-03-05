Найнадійніші автомобілі світу: результати великого дослідження JD Power Вчора 07:53 — Технології&Авто

Найнадійніші автомобілі світу: результати великого дослідження JD Power

Американська дослідницька компанія JD Power оприлюднила свіжий рейтинг надійності трирічних автомобілів. Дослідження охопило 33 268 машин, а опитування власників проводилися з грудня 2024 року по листопад 2025 року.

Саме масштаб вибірки робить це дослідження одним із найавторитетніших на світовому ринку.

Лідером четвертий рік поспіль став Lexus. Водночас несподіванкою стала лише восьма позиція Toyota, яка поступилася, зокрема, Subaru та MINI. При цьому саме Lexus і Toyota домінують у списку найнадійніших моделей: серед них Lexus IS, UX, GX, а також Toyota Corolla, Camry, Tacoma, Sienna і 4Runner.

Не менш показовим став антирейтинг. Слабкі результати продемонстрували низка європейських марок, зокрема Volkswagen, Volvo, Land Rover, Audi та Mercedes-Benz. Це виглядає контрастно на тлі високих позицій цих брендів у європейських рейтингах надійності.

Окрема тенденція стосується силових агрегатів. Найбільше проблем зафіксовано у плагін-гібридів. Вони отримали 281 бал за шкалою PP100 і виявилися на 42 відсотки менш надійними за автомобілі з традиційними бензиновими двигунами, середній показник яких становить 198 PP100. Електромобілі посіли друге місце за кількістю скарг із результатом 237 PP100, що на 20 відсотків гірше за бензинові моделі.

40 відсотків опитаних оновлювали програмне забезпечення протягом останнього року. Водночас 27 відсотків із них не помітили суттєвих покращень, а проблеми з електронікою залишилися.

Водії скаржаться на збої в роботі Android Auto та Apple CarPlay, проблеми з Bluetooth, бездротовими зарядками та підключенням до сервісів виробника.

Окремо аналітики відзначають зростання кількості несправностей у преміальних моделях. За словами власників, проблеми найчастіше стосуються складних електронних систем, дисплеїв і загальної зручності користування функціями автомобіля.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.