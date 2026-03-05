Tesla запатентувала систему для кращого гальмування Вчора 03:05 — Технології&Авто

Гальма автомобіля Tesla

Компанія Tesla отримала патент на інноваційну систему, яка дозволяє запобігати перегріву гальм під час руху. Технологія працює в режимі реального часу та покликана підвищити безпеку й ефективність гальмування.

Перегрів гальм — одна з основних причин зниження їхньої ефективності, особливо під час інтенсивної їзди, тривалих спусків або екстрених зупинок. Нова розробка має мінімізувати такі ризики за рахунок постійного моніторингу та автоматичного реагування системи.

Як це працює

Система аналізує температуру гальмівних компонентів за допомогою датчиків і програмного забезпечення. У разі виявлення ризику перегріву алгоритми можуть:

змінювати розподіл гальмівного зусилля;

активніше використовувати рекуперативне гальмування;

коригувати роботу допоміжних систем автомобіля;

попереджати водія про підвищене навантаження на гальма.

Фактично програмне забезпечення адаптує поведінку авто так, щоб зменшити механічне навантаження на гальмівні механізми та дати їм час охолонути.

Чому це важливо

Для електромобілів питання ефективного гальмування має особливе значення. Хоча рекуперація зменшує зношування колодок, у певних умовах — наприклад, при агресивному стилі водіння або на гірських дорогах — традиційні гальма зазнають підвищеного навантаження.

Нова запатентована технологія може стати ще одним кроком до створення більш інтелектуальних систем активної безпеки, де програмне забезпечення не лише реагує на ситуацію, а й запобігає потенційним проблемам до їх виникнення.

