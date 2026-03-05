BYD тестує 1,5-мегаватну зарядку для електромобілів Вчора 02:04 — Технології&Авто

Поки що доступ до тестової зарядки закритий

Китайська компанія BYD у Шеньчжені тестує мережу надшвидких терміналів, де заявлено потужність до 1500 кВт. Зарядні пости з рідинним охолодженням стоять у ряд, а над ними встановлені Т-подібні портали.

За витоками система розрахована на 1000-вольтову архітектуру. В ідеальних умовах такі цифри можуть дати збільшення приблизно 400 км пробігу всього за 5 хвилин. Для розуміння масштабу варто нагадати: «найшвидші» громадські станції в США та Європі зазвичай обмежуються рівнем близько 350 кВт.

Доступ поки обмежений

Поки що доступ до тестової зарядки, судячи з повідомлень, закритий. Користуватися їй можуть лише деякі моделі BYD з позначенням Flash Charge, серед яких називають Tang, Song, Seal та Denza. Запуск процесу відбувається майже відразу, приблизно через 10 секунд після підключення, без QR-кодів та зайвих дій зі смартфоном.

Можливий тариф на заряджання

Окремий привід для обговорень — тариф. На демонстраційному майданчику фігурувала ціна 1,3 юаня за кВт*год, тобто близько 0,18 долара. Для порівняння, у Британії на швидкісних станціях Gridserve потужністю 360 кВт вартість може сягати 0,89 фунта за кВт*год.

Також ходять чутки, що покупцям сумісних машин можуть давати по 1000 кВт*год безкоштовної енергії на рік.

Повідомляється, що BYD націлилася на понад 4000 окремих зарядних станцій у Китаї, а партнерські мережі можуть збільшити охоплення. Зараз це внутрішнє тестування, але воно вже показує, яким може стати володіння електромобілем через кілька років.

