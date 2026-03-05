0 800 307 555
Microsoft може запустити підписку Microsoft 365 E7 за $99 на місяць

Компанії можуть ліцензувати ШІ-агентів як співробітників
Техногігант готує новий план підписки Microsoft 365 під неофіційною назвою E7. Він міститиме Copilot та інструменти для керування агентами, оскільки бізнес починає залучати ШІ-агентів до роботи нарівні зі звичайними співробітниками.
За словами Мері Джо Фолі, аналітика компанії Directions on Microsoft, запропонований план E7 включатиме Microsoft 365 Copilot та Agent 365 — сервіс на стадії прев’ю, розроблений для керування ШІ-агентами та контролю за ними в корпоративних середовищах. Також до нього увійдуть компоненти, які наразі не включені до рівня Microsoft 365 E5, пише The Register.

Ціни зростуть у 2026 році

Ціни на Microsoft 365 зростуть 1 липня 2026 року, зокрема вартість флагманського плану E5 підніметься з $57 до $60 на місяць. Річна передплата на Microsoft 365 Copilot додасть ще $30 щомісяця. Сума цих двох складників дає уявлення про те, скільки може коштувати ліцензія E7. Згідно зі звітами, очікуваний рівень ліцензування може отримати цінник у $99 на місяць.
Ця сума може здатися зависокою, проте такий рівень ліцензування може зацікавити клієнтів, які прагнуть уникнути адміністративних клопотів із планом E5 та купою додаткових розширень. Це також вигідно для Microsoft, якій необхідно захистити свої прибутки у випадку, якщо кількість «агентів-працівників» у корпоративному світі стрімко зросте.

Новий тариф орієнтований на компанії, які впроваджують ШІ

За словами Фолі, у Microsoft дали зрозуміти: «оскільки ШІ-агенти стають масовим явищем у великих компаніях, їх доведеться ліцензувати подібно до живих співробітників».
За словами Лейна Шелтона з Directions on Microsoft: «Це не просто черговий тарифний план. Microsoft прагне стати головним вузлом управління штучним інтелектом у компаніях, де все частіше з’являються цифрові співробітники».
Такий крок дозволить Microsoft адаптувати свою систему ліцензування до потреб автоматизованих робочих колективів і забезпечить стабільне зростання доходів корпорації, незалежно від трансформацій на ринку праці.
За матеріалами:
dev.ua
ШІТехнології
