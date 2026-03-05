OpenAI презентувала нову модель GPT-5.3 Instant — що змінилося Вчора 01:49 — Технології&Авто

Нова версія робить повсякденні діалоги більш природними, послідовними та практичними

OpenAI представила модель GPT-5.3 Instant для ChatGPT.

Компанія заявляє, що нова версія робить повсякденні діалоги більш природними, послідовними та практичними — без зайвих застережень і «виховного» тону, який раніше дратував частину користувачів.

Головні зміни

Головна зміна — поведінка моделі в розмові.

GPT-5.3 Instant рідше відмовляється відповідати там, де безпечна відповідь можлива, і не починає з надмірних попереджень. Вона швидше переходить до суті, краще вловлює намір користувача й не використовує характерні фрази, наприклад, «Стоп. Глибоко вдихни», які сприймалися як зверхні. Це має зменшити кількість «тупикових» діалогів і зробити відповіді корисними вже з перших реплік.

Покращена робота з веб-пошуком.

Модель не просто переказує результати, а узгоджує знайдені дані зі своїми знаннями, пояснює контекст і виділяє головне. Вона рідше генерує довгі списки посилань або фрагментовану інформацію, натомість формує цілісну відповідь. За задумом компанії, це підвищує релевантність без втрати швидкості.

OpenAI також заявляє про зниження кількості галюцинацій.

За внутрішніми оцінками, частота помилкових тверджень зменшилась до 26,8% у режимі з веб-пошуком і до 19,7% при використанні лише внутрішніх знань — це нижче, ніж у попередніх версій. За показником, що базується на зворотному зв’язку користувачів, кількість галюцинацій скоротилася на 22,5% і 9,6% відповідно. Покращення особливо стосуються чутливих сфер — медицини, права та фінансів.

Покращено письмо.

GPT-5.3 Instant краще працює з чернетками, редагуванням і генерацією ідей, а також плавніше перемикається між технічними завданнями та творчими сценаріями. Водночас компанія визнає, що стиль відповідей деякими мовами, зокрема японською та корейською, поки потребує доопрацювання.

Модель уже доступна всім користувачам ChatGPT і розробникам через API під назвою gpt-5.3-chat-latest. Оновлення для версій Thinking і Pro обіцяють пізніше. Попередня GPT-5.2 Instant залишиться серед Legacy Models для платних користувачів ще три місяці й буде остаточно виведена з експлуатації 3 червня 2026 року.

