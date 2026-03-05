0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI презентувала нову модель GPT-5.3 Instant — що змінилося

Технології&Авто
638
Нова версія робить повсякденні діалоги більш природними, послідовними та практичними
Нова версія робить повсякденні діалоги більш природними, послідовними та практичними
OpenAI представила модель GPT-5.3 Instant для ChatGPT.
Компанія заявляє, що нова версія робить повсякденні діалоги більш природними, послідовними та практичними — без зайвих застережень і «виховного» тону, який раніше дратував частину користувачів.

Головні зміни

  • Головна зміна — поведінка моделі в розмові.
GPT-5.3 Instant рідше відмовляється відповідати там, де безпечна відповідь можлива, і не починає з надмірних попереджень. Вона швидше переходить до суті, краще вловлює намір користувача й не використовує характерні фрази, наприклад, «Стоп. Глибоко вдихни», які сприймалися як зверхні. Це має зменшити кількість «тупикових» діалогів і зробити відповіді корисними вже з перших реплік.
OpenAI презентувала нову модель GPT-5.3 Instant — що змінилося
  • Покращена робота з веб-пошуком.
Модель не просто переказує результати, а узгоджує знайдені дані зі своїми знаннями, пояснює контекст і виділяє головне. Вона рідше генерує довгі списки посилань або фрагментовану інформацію, натомість формує цілісну відповідь. За задумом компанії, це підвищує релевантність без втрати швидкості.
OpenAI презентувала нову модель GPT-5.3 Instant — що змінилося
  • OpenAI також заявляє про зниження кількості галюцинацій.
За внутрішніми оцінками, частота помилкових тверджень зменшилась до 26,8% у режимі з веб-пошуком і до 19,7% при використанні лише внутрішніх знань — це нижче, ніж у попередніх версій. За показником, що базується на зворотному зв’язку користувачів, кількість галюцинацій скоротилася на 22,5% і 9,6% відповідно. Покращення особливо стосуються чутливих сфер — медицини, права та фінансів.
OpenAI презентувала нову модель GPT-5.3 Instant — що змінилося
  • Покращено письмо.
GPT-5.3 Instant краще працює з чернетками, редагуванням і генерацією ідей, а також плавніше перемикається між технічними завданнями та творчими сценаріями. Водночас компанія визнає, що стиль відповідей деякими мовами, зокрема японською та корейською, поки потребує доопрацювання.
OpenAI презентувала нову модель GPT-5.3 Instant — що змінилося
Модель уже доступна всім користувачам ChatGPT і розробникам через API під назвою gpt-5.3-chat-latest. Оновлення для версій Thinking і Pro обіцяють пізніше. Попередня GPT-5.2 Instant залишиться серед Legacy Models для платних користувачів ще три місяці й буде остаточно виведена з експлуатації 3 червня 2026 року.
За матеріалами:
vctr.media
ШІOpenAIChatGPTЧат бот
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems