OpenAI презентувала нову модель GPT-5.3 Instant — що змінилося
OpenAI представила модель GPT-5.3 Instant для ChatGPT.
Компанія заявляє, що нова версія робить повсякденні діалоги більш природними, послідовними та практичними — без зайвих застережень і «виховного» тону, який раніше дратував частину користувачів.
Головні зміни
- Головна зміна — поведінка моделі в розмові.
GPT-5.3 Instant рідше відмовляється відповідати там, де безпечна відповідь можлива, і не починає з надмірних попереджень. Вона швидше переходить до суті, краще вловлює намір користувача й не використовує характерні фрази, наприклад, «Стоп. Глибоко вдихни», які сприймалися як зверхні. Це має зменшити кількість «тупикових» діалогів і зробити відповіді корисними вже з перших реплік.
- Покращена робота з веб-пошуком.
Модель не просто переказує результати, а узгоджує знайдені дані зі своїми знаннями, пояснює контекст і виділяє головне. Вона рідше генерує довгі списки посилань або фрагментовану інформацію, натомість формує цілісну відповідь. За задумом компанії, це підвищує релевантність без втрати швидкості.
- OpenAI також заявляє про зниження кількості галюцинацій.
За внутрішніми оцінками, частота помилкових тверджень зменшилась до 26,8% у режимі з веб-пошуком і до 19,7% при використанні лише внутрішніх знань — це нижче, ніж у попередніх версій. За показником, що базується на зворотному зв’язку користувачів, кількість галюцинацій скоротилася на 22,5% і 9,6% відповідно. Покращення особливо стосуються чутливих сфер — медицини, права та фінансів.
- Покращено письмо.
GPT-5.3 Instant краще працює з чернетками, редагуванням і генерацією ідей, а також плавніше перемикається між технічними завданнями та творчими сценаріями. Водночас компанія визнає, що стиль відповідей деякими мовами, зокрема японською та корейською, поки потребує доопрацювання.
Модель уже доступна всім користувачам ChatGPT і розробникам через API під назвою gpt-5.3-chat-latest. Оновлення для версій Thinking і Pro обіцяють пізніше. Попередня GPT-5.2 Instant залишиться серед Legacy Models для платних користувачів ще три місяці й буде остаточно виведена з експлуатації 3 червня 2026 року.
Поділитися новиною
Також за темою
Google змінює комісії Google Play і дозволяє розробникам додавати свої платіжні методи
Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026
Компанія-розробниця ChatGPT заробила понад $25 млрд за рік
Кожна п’ята компанія в Україні досі використовує російські CRM-системи
nubia представила ігровий смартфон від €399
Vivo підвищує ціни на смартфони на 15%