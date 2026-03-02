Майже половина електромобілів Tesla не проходять обов’язковий технічний огляд Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

Майже половина електромобілів Tesla у Норвегії не проходять обов’язковий технічний огляд. Такі результати стали холодним душем для прихильників тези про «просту конструкцію» та мінімальну кількість поломок.

Дані зі скандинавських країн свідчать, що реальна експлуатація виявила слабкі місця популярних моделей.

Норвегія: 44% негативних результатів

У Норвегії 19 476 автомобілів Tesla 2021 року випуску пройшли перший техогляд через чотири роки після реєстрації. Із них 8 603 машини отримали негативний висновок, що становить понад 44%. Найчастіше інспектори фіксували несправності у гальмівній та рульовій системах, підвісці, а також проблеми з шинами.

Данія: схожа картина з Model Y

У Данії у 2025 році перевірили 2 391 екземпляр Tesla Model Y. Негативний результат отримали 1 069 автомобілів, тобто майже 45% від вибірки. Це суттєво перевищує середній показник відмов електромобілів у країні, який становить близько 7%.

Для порівняння, Volkswagen ID.4 демонструє значно кращу статистику: лише приблизно 2% цих кросоверів не проходять техогляд. Різниця у показниках виглядає більш ніж відчутною.

Підтвердження з Німеччини

Раніше німецька організація TÜV також оприлюднила невтішні дані. За їхніми звітами, Model Y виявилася однією з найменш надійних моделей серед дворічних та трирічних автомобілів. Рівень дефектів у кілька разів перевищував середній показник у сегменті.

Сукупність даних із Норвегії, Данії та Німеччини свідчить про системну проблему, а не поодинокі випадки. На тлі падіння продажів у Європі це створює додатковий тиск на бренд. Для власників такі показники означають підвищені витрати на усунення зауважень після кожного техогляду.

