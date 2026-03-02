Українці масово купують китайські автомобілі (інфографіка) Сьогодні 20:02 — Технології&Авто

Українці купили майже 40 тисяч китайських авто у 2025 році

Українці придбали майже 40 тис. нових і вживаних автомобілів китайського виробництва протягом 2025 року.

Про це йшлося у подкасті за участю голови Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького та співзасновника ІДА Остапа Новицького.

Український тренд відповідає загальноєвропейській динаміці. У 2025 році китайські автовиробники реалізували в Європі близько 811 тис. автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Частка китайських брендів на ринку ЄС сягнула 6,1%.

Водночас структура продажів в Україні суттєво відрізняється від європейської. Якщо в Європі лідирують офіційно представлені бренди, то український ринок значною мірою сформований автомобілями паралельного імпорту. Такі машини, виготовлені для внутрішнього ринку Китаю, зазвичай на 30−40% дешевші за європейські аналоги.

Регіональний розподіл продажів

Аналіз реєстрацій свідчить про залежність попиту від розвитку інфраструктури зарядних станцій. Майже 40% усіх операцій припадає на столицю та Київську область (26,8% та 13,3% відповідно).

Серед інших регіонів найбільші частки мають:

Дніпропетровська область — 9,8%;

Одеська область — 8,7%;

Львівська область — 8,3%.

Найвищий попит спостерігається у великих містах, де розвинена мережа зарядних станцій і вища купівельна спроможність населення. У регіонах поширення електромобілів стримується менш розвиненою інфраструктурою та ризиками перебоїв електропостачання.

Динаміка продажів авто, виготовлених в Китаї, 2021−2025, eauto.org.ua

Експерти зазначають, що ринок «китайців» в Україні розвивається всупереч маркетинговим правилам. Люди купують авто без офіційної гарантії, часто навіть не бачачи їх наживо.

Головний технічний бар’єр — порт зарядки GBT. Китайські електромобілі для внутрішнього ринку мають свій стандарт порту. В Україні ж домінують європейські станції CCS2. Це створює величезний попит на нові послуги: розробка адаптерів та перехідників; перешивка програмного забезпечення для українізації інтерфейсів; апаратна переробка BMS-плат для безпечної швидкої зарядки.

Найпопулярніші моделі

Найпопулярнішою моделлю китайського походження у 2025 році став електромобіль BYD Song Plus — 3 168 зареєстрованих автомобілів.

У преміальному сегменті високі показники реєстрацій продемонстрували:

Zeekr 7X — 1 819 авто;

Zeekr 001 — 1 663 авто.

Топ-15 нових і вживаних авто, виготовлених в Китаї, 2025, eauto.org.ua

До переліку популярних моделей також увійшли:

BYD Leopard 3 — 1 686 авто;

Sea Lion 07 — 1 422 авто;

Honda e: NS1 — 1 310 авто;

Audi Q4 e-tron — 1 189 авто;

Sea Lion 06 — 893 авто;

BYD Yuan Up — 871 авто;

Honda e: NP2 — 656 авто;

Volkswagen ID.4 — 635 авто;

Sea Lion 05 — 579 авто;

BYD Yuan Plus — 505 авто;

Denza N7 — 471 авто.

Єдиною моделлю з офіційними поставками серед найпопулярніших став електромобіль MG ZS EV — 400 автомобілів.

Подальший розвиток ринку

Очікується, що подальший розвиток сегмента китайських електромобілів буде пов’язаний із формуванням вторинного ринку та розвитком сервісної інфраструктури.

Суттєве значення матиме технічна підтримка автомобілів, зокрема оновлення програмного забезпечення та доступність сервісного обслуговування. Також важливим фактором залишатиметься розвиток зарядної інфраструктури.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

