Неможливо спрогнозувати ціни на пальне в Україні через події на Близькому Сході

Директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн не дає прогнозів, що буде з цінами на нафту, бензин та дизель в Україні через події на Близькому Сході.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Не коментую, бо наразі це буде лише хайп», — написав Куюн.
Він зазначив, що відповіді не знає ніхто, бо ніхто не знає, скільки триватиме війна і чим вона закінчиться.
Також він додав, що не відомо, як поведе себе Іран, в тому числі і в Ормузькій протоці, де курсує 20% світового обсягу нафти.
У повідомленні сказано, що більше-менш впевнено можна говорити про те, що Штати і Ізраїль такі сценарії передбачали і мають план протидії.
Куюн пише, що абсолютно впевнено можна стверджувати лише наступне: високі ціни на нафту і відповідно на бензин абсолютно не потрібні Трампу.
  • Адже ціни на бензин в Америці — це питання номер один для будь-якого політика.
  • І той же Трамп йшов на вибори з риторикою про зменшення цін на бензин і вони, так чи інакше знизились.
  • І тому, Трамп буде робити все, щоб не допустити зростання.
Також Куюн додав, що це не якась ефемерна задача типу далекої України, це реальне питання його майбутнього.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
