Магазин BMW злив нову лінійку на 2027 рік — ЗМІ

BMW пообіцяла до кінця наступного року випустити близько 40 нових автомобілів, щоб поповнити свою лінійку Neue Klasse, яку очолює новий iX3. Хоча офіційно представлено лише кілька моделей, витік інформації на сайті BMW USA розкрив повний асортимент на 2027 рік для США.
Однією з головних новинок стане M2 xDrive. Це підтверджує чутки про повний привід для найменшої моделі M.
  • Звичайна M2 залишиться з заднім приводом і механічною коробкою.
  • M2 xDrive, ймовірно, пропонуватиметься тільки з автоматичною трансмісією.
  • Очікувана ціна: від 75 000 доларів, що на ~5 000 дорожче за стандартну M2.
  • Додатковий привід додасть ваги — приблизно 55 кг, як у M240i xDrive.
Обидві версії M2 будуть випускатися до середини 2029 року, завершення цього покоління.
Розширення лінійки 3 серії

В інтернет-магазині BMW з’явилася інформація про M350 xDrive, нову версію M Performance для седана 3 серії наступного покоління. Вона замінить M340i xDrive, яка знімається з виробництва.
Лінійка також включає дві повністю електричні моделі i3:
  • i3 40 xDrive
  • i3 50 xDrive
Ці електромобілі пов’язані з кросовером iX3, який вийде на ринок США цього літа. На 2027 рік iX3 буде доступний у трьох варіантах: 40 sDrive, 40 xDrive та 50 xDrive.

Новинки серед кросоверів: iX4 та X5

BMW представила також перший iX4 у двох версіях: 40 xDrive та 50 xDrive. Цей кросовер у стилі купе стане більш витонченою альтернативою iX3, хоча і з меншим простором для пасажирів і багажу через нахил даху.
Серед великих SUV на 2027 рік:
  • X5 нового покоління залишиться доступним у базовій версії з заднім приводом (40 sDrive).
  • Електричний iX5 60 xDrive також увійде до асортименту.
Серія 7 та інші преміум-моделі

Інформація щодо 7 серії поки не повна, але відомо:
  • BMW готує M760 з V8 та емблемою M Performance.
  • V12, ймовірно, залишиться лише для моделей Rolls-Royce.
Моделі Z4 і 8 серії відсутні — їхнє виробництво планується завершити найближчими місяцями.
Раніше ми ділилися рейтингом надійності BMW та розповідали, які моделі найкращі.
За матеріалами:
uamotors
