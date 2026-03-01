0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шрі-Ланка запровадила спеціальну візу для «цифрових кочівників»

Технології&Авто
12
Шрі-Ланка запрошує переселенців, які житимуть на курорті, працюючи дистанційно
Шрі-Ланка запрошує переселенців, які житимуть на курорті, працюючи дистанційно, Фото: freepik
Шрі-Ланка офіційно запровадила спеціальну візу для «цифрових кочівників» — іноземних фахівців, які працюють віддалено на компанії або клієнтів за межами країни. Отримати візу можуть ті, хто працює на іноземного роботодавця, є фрілансером або власником бізнесу, не зареєстрованого на Шрі-Ланці. Обов’язкова умова — щомісячний дохід не менше $2000. Якщо заявник їде разом із більш ніж двома утриманцями, мінімальна планка зростає на $500 за кожного додаткового члена родини.
Про це пише Make It.

Вимоги до кандидатів

Серед інших вимог — наявність медичної страховки, підтвердженого місця проживання на весь термін перебування та довідка про відсутність судимості з країни походження.
Читайте також
Заявники також зобов’язуються не брати участі в будь-якій політичній або деструктивній діяльності.
Вартість подання заявки становить $500 з особи. Усі документи подаються онлайн через Департамент імміграції та еміграції — відділ резидентських віз. У разі схвалення відмітка про візу вноситься безпосередньо до паспорта.
Віза видається на рік із можливістю щорічного продовження. Починаючи з другого року, потрібно додатково надати підтвердження реєстрації як платника податків на Шрі-Ланці.

Права цифрових кочівників

Власники такої візи отримують право відкривати особисті банківські рахунки в країні, записувати дітей до міжнародних або приватних шкіл, а також відвідувати коворкінги та туристичні заходи, організовані державним або приватним сектором.
Читайте також
Про будь-які зміни у зайнятості, доходах або складі родини необхідно повідомляти Департамент імміграції протягом 30 днів.
Поява подібних програм — загальносвітова тенденція, що набрала обертів після пандемії.
Наразі понад 50 країн та територій пропонують аналогічні умови для цифрових номадів, серед них Іспанія, Італія та Болгарія. Більшість таких програм передбачають перебування від шести місяців до року.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems