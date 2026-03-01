0 800 307 555
ШІ поділить світ на супербагатіїв та безробітних — ексголова Google

Ексголова Google оприлюднив похмурий прогноз щодо майбутнього людства, Фото: freepik
До середини століття суспільство розділиться на крихітний елітний клас, що житиме в технологічній розкоші, та величезну масу населення, чиї економічні перспективи будуть назавжди втрачені.
Похмурий прогноз щодо майбутнього людства оприлюднив Декс Хантер-Торріке, колишній керівник відділу комунікацій підрозділу DeepMind компанії Google, який свого часу працював із Марком Цукербергом та Ілоном Маском.

Наскільки реальна загроза безробіття через ШІ

Хантер-Торріке стверджує, що нинішні оцінки Міжнародного валютного фонду, згідно з якими під загрозою заміни ШІ перебувають 60% робочих місць, є надто оптимістичними.
На відміну від промислової революції, яка замінила фізичну працю, але створила нові інтелектуальні професії, універсальний ШІ здатний виконувати практично будь-яке завдання. Це не залишає «вільних ніш» на ринку праці для людини.
«Еліта, чиї можливості посилені ШІ, матиме доступ до проривної медицини, що значно продовжить тривалість життя, тоді як політична влада та доступ до охорони здоров’я для більшості будуть обмежені», — зазначає експерт у своєму есе.

Головна загроза ШІ

Головною загрозою він вважає відсутність механізму розподілу прибутків: корпоративні статки зростатимуть завдяки зниженню витрат на робочу силу, але це багатство концентруватиметься лише на вершині піраміди.
Попри те, що Хантер-Торріке провів майже два десятиліття поруч із лідерами Кремнієвої долини, він зробив тривожний висновок: у технологічних гігантів немає жодного плану подолання наслідків цієї трансформації.
Це може призвести до масових політичних заворушень, на фоні яких сучасні демагоги здаватимуться стриманими.
Скептицизм Хантера-Торріке поділяють й інші лідери галузі. Нещодавно засновник компанії Anthropic Даріо Амодеї застеріг, що людству надається «неймовірна влада», до якої соціальні системи ще не готові.
А професор Майкл Вулдрідж порівняв можливий великий збій ШІ з «моментом Гінденбурга» — катастрофою, що може миттєво знищити довіру до технології в усіх секторах.
Для пошуку рішень Хантер-Торріке заснував у Лондоні некомерційну організацію «Центр майбутнього».
Він наголошує, що уряди мають лише близько десяти років, щоб переглянути фундаментальні засади економіки та соціального захисту, перш ніж нерівність стане незворотною.
