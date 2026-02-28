Рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі Сьогодні 19:07 — Технології&Авто

Renault Clio - бестселер європейського ринку нових авто

Renault Clio став найпопулярнішою моделлю на європейському ринку нових легкових авто. У січні було продано 14 660 автомобілів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

«У січні 2026 року європейський ринок (вкл.: ЄС, Велика Британія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) продемонстрував зміну лідерів», — йдеться у повідомленні.

Популярність Renault Clio зросла завдяки запуску гібридної версії та активному попиту корпоративних клієнтів у Франції та Італії.

ТОП-10 європейського ринку нових авто:

Renault Clio — 14660 од. (+12% до січня 2025р.);

VW T-Roc — 14606 од. (-0,4%);

Peugeot 208 — 14513 од. (-14%);

VW Golf — 13898 од. (+6%);

Skoda Octavia — 13540 од. (+11%);

Toyota Corolla — 13280 од. (+9%);

Fiat Panda — 13194 од. (+24%);

Dacia Duster — 12870 од. (+5%);

Dacia Sandero — 12580 од. (-35%);

Kia Sportage — 11744 од. (-6%).

В ЄС знизились продажі нових легкових авто

До цього Finance.ua зазначав , що у січні 2026 року ринок нових легкових автомобілів в ЄС зменшився в річному обчисленні майже на 4% - до 799,6 тис од.

Реєстрації гібридних електромобілів охопили 38,6% ринку, залишаючись улюбленим вибором споживачів у ЄС. Частка електромобілів на ринку ЄС становила 19,3%, проти 14,9% роком раніше.

Водночас сукупна частка ринку бензинових та дизельних авто знизилася до 30,1% з 39,5% у січні 2025 року.

