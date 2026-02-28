В ЄС знизились продажі нових легкових авто Сьогодні 07:22 — Технології&Авто

Ринок нових легковиків ЄС, Фото: freepik

У січні 2026 року ринок нових легкових автомобілів в ЄС зменшився в річному обчисленні майже на 4% - до 799,6 тис од.

Про це свідчать дані АСЕА, повідомляє «Укравтопром».

Який тип авто став найпопулярнішим

Реєстрації гібридних електромобілів охопили 38,6% ринку, залишаючись улюбленим вибором споживачів у ЄС.

Частка електромобілів на ринку ЄС становила 19,3%, проти 14,9% роком раніше.

Водночас сукупна частка ринку бензинових та дизельних авто знизилася до 30,1% з 39,5% у січні 2025 року.

Реєстрація нових автомобілів в Євросоюзі за джерелом живлення:

Гібриди (HEV) — 308364 од. (+6%);

Бензинові авто — 175989 од. (-28%);

Електромобілі (BEV) — 154230 од. (+24%);

Плагін-гібриди — 78741 од. (+29%);

Дизельні — 64550 од. (-22%);

Інші — 17750 од. (-36%).

