Експерти назвали 6 позашляховиків, які краще не купувати

Фахівці розкритикували ці нові позашляховики за деякі недоліки

Багато хто любить позашляховики, адже ці автомобілі можуть перетинати річки та інші складні місця. Проте не всі вони є однаковими. Раніше SUV були відомі як автомобілі, що споживають багато пального, але сучасні технології значно зменшили цю проблему. Водночас експерти Consumer Reports вивчили різні моделі позашляховиків та склали список тих, яких варто уникати.

Про це пише Slashgear.

Jeep Grand Cherokee 2025

За словами експертів, цей автомобіль не зовсім відповідає очікуванням, маючи недоліки, які дозволяють альтернативним автомобілям випередити його. Також фахівці кажуть, що такий позашляховик є не дуже економним.

Експерти рекомендують Honda Passport 2025 року як альтернативу. Вони зазначили, що за свою ціну це автомобіль з плавним ходом.

Jeep Compass 2026

За словами фахівців, цей автомобіль більше нагадує автобус, з жорсткістю, ривками та двигуном, який хрипить при наборі швидкості.

«Додайте до цього незручний салон, який може викликати клаустрофобію у деяких пасажирів, і ви отримаєте автомобіль, який просто не може змагатися з іншими автомобілями цього класу. Compass відомий тим, що в ньому незручно їздити, змушуючи займати неприродну позу зі зігнутими колінами і витягнутими руками. Ви не захочете їхати в такій позі на далеку відстань, якщо тільки не плануєте зупинитися по дорозі в масажному салоні», — додають в Slashgear.

Тому експерти радять розглянути Subaru Crosstrek 2026 року, який має просторий салон, більш плавний хід та нижчу стартову ціну, а також є простим у керуванні.

«Він також може похвалитися системою X-Mode — повнопривідною системою, яка регулює розподіл потужності для максимального контролю. Простіше кажучи, Subaru Crosstrek існує, а це означає, що Jeep Compass не має особливих підстав для існування», — запевняють у матеріалі.

Alfa Romeo Tonale 2026

Експерти кажуть, що цей позашляховик не набагато кращий за модель 2025 року. Підвіски недостатньо, а салон має велику кількість пластикових поверхонь, які не викликають відчуття розкоші.

«Інтер'єр здається дешевим, гучним і шумним. Звичайно, 285 к.с. і повний привід — це добре, а сумісність із гібридними автомобілями завжди приємна, але в Tonale немає нічого, що повністю відповідало б статусу розкішного SUV», — пояснюють фахівці.

Натомість Consumer Reports рекомендує BMW X1 2026 року, який надає більш затишну їзду та має стильніший салон.

«На щастя, це відчуття розкоші поширюється і на характеристики автомобіля, з повним приводом, чотирициліндровим турбодвигуном із семиступінчастою автоматичною коробкою передач і плавним керуванням. Сама їзда все ще трохи жорстка, як і в Alfa Romeo Tonale, але в іншому це поліпшення практично в усіх аспектах», — підкреслили у виданні.

Mazda CX-90 2025

Опитування Consumer Reports показало, що CX-90 має низький рівень надійності, а гібридна версія з підключенням до електромережі показала ще гірші результати. У загальному всі вважають, що Mazda CX-90 має потенціал стати чудовим SUV, але поки що цього не сталося.

Водночас конкурентом цієї моделі, на думку експертів, є Toyota Highlander Hybrid 2025 року.

«Він такий великий, як ви хочете, щоб був SUV, затишний всередині і грізний зовні. Він не такий величезний, як, скажімо, Grand Highlander, який ще більший, але в цьому випадку ви просто хизуєтеся. Однак це не найдешевший Toyota; найдешевшим є Toyota Corolla Cross. Це надійний автомобіль, а це те, що Toyota зараз дійсно потрібно», — пояснюють в Slashgear.

GMC Terrain 2026

Експерти кажуть, що такий автомобіль не дуже підходить для їзди по бездоріжжю або підйомах.

«Якщо ви збираєтеся їздити тільки по затишних передміських вулицях, то GMC Terrain цілком підійде, але більшість водіїв захочуть щось більш універсальне», — додають у публікації.

Тому в Consumer Reports рекомендують Subaru Forester Hybrid 2026 року, який може похвалитися гібридною трансмісією і 194-сильним 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном.

Land Rover Defender 2026

Якщо вам подобається квадратний дизайн автомобілів Land Rover, то ви оціните просторий салон цієї моделі. Однак експерти вважають, що Land Rover Defender 2026 року здається реліквією минулої епохи.

«З іншого боку, він має конфігурацію, яка дозволяє розмістити до восьми пасажирів, що чудово підходить для особливо великих сімей або якщо ви з якихось причин перевозите інструменти для цілого шкільного духового оркестру. Зрештою, Defender 2025 року був би чудовим 20 років тому, але зараз він вже не достатньо хороший, особливо коли є такі альтернативи, як BMW X5 2026 року», — підсумували у матеріалі.

