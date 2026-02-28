Tesla Cybertruck став лідером за збереженням запасу ходу на морозі — дослідження 28.02.2026, 00:09 — Технології&Авто

Електромобілі з найкращим запасом ходу взимку

Автомобілі, як електричні, так і бензинові, втрачають ефективність у холодну погоду та мають менший запас ходу. Однак, як йдеться у звіті Recurrent, для власників електромобілів гарна новина полягає у тому, що сезонні коливання не так сильно впливають на щоденне водіння.

За результатами аналізу 34 популярних електромобілів, при температурі 0 °C вони в середньому зберігають близько 78% свого запасу ходу. Коли температура знижується до -7°C, цей показник падає приблизно до 70%.

Електромобілі з найкращим запасом ходу взимку, Інфографіка: Recurrent

Лідери за збереженням запасу ходу на морозі

Найкраще за холодної погоди себе проявляє електричний пікап Tesla — Cybertruck. Він зберігає 88% запасу ходу при 0 °C та 84% при -7°C. Найгірший показник у Chevrolet Blazer EV — 69% та 57% відповідно.

Загалом Tesla показує себе найкраще ще й серед всіх автовиробників — в середньому електромобілі компанії зберігають 83% запасу при нульовій температурі. Найгірший показник знову ж таки у Chevrolet — 74%.

Інфографіка: Recurrent

Компанія Ілона Маска у 2021 році представила Octovalve у Model Y. Система замінює лабіринт окремих насосів та клапанів та діє як багатоканальний контролер, що регулює теплообмін між салоном, акумуляторною батареєю та силовим агрегатом.

Це дозволяє електромобілям Tesla підтримувати оптимальну температуру акумулятора, покращувати обігрів салону у холодну погоду та підвищити загальну енергоефективність.

Загалом зниження запасу ходу в холодну погоду має кілька причин, але ключових дві

По-перше, за низьких температур сповільнюються хімічні та фізичні процеси в акумуляторі, через що зменшується доступна потужність.

По-друге, додаткову енергію споживає обігрів салону: на відміну від бензинових авто, які використовують тепло двигуна внутрішнього згоряння, електромобілі витрачають заряд батареї на опалення.

