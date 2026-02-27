Viber додав нову ШІ-функцію для чатів
Rakuten Viber запускає нову функцію на базі штучного інтелекту, яка дозволяє редагувати повідомлення ще до їх відправки. Інструмент працює безпосередньо в полі введення тексту.
Про це компанія повідомила у пресрелізі.
Що змінилося
Користувачі можуть виправити помилки, змінити тон повідомлення або перекласти його іншою мовою. Фактично йдеться про швидке редагування чернетки — без копіювання тексту в сторонні сервіси.
Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку праворуч у полі введення та обрати дію: покращити текст, змінити стиль або перекласти. Згенерований варіант можна одразу надіслати або перезапустити генерацію.
Обробка тексту відбувається за допомогою моделей OpenAI. У компанії зазначають, що повідомлення не використовуються для навчання ШІ та видаляються після обробки.
Коли стане доступною
Функція з’явиться для користувачів в Україні найближчими днями.
Це ще один крок Viber у напрямку інтеграції ШІ в месенджер: раніше сервіс анонсував запуск ШІ-асистентів і функції стислого викладу чатів.
Поділитися новиною
Також за темою
Viber додав нову ШІ-функцію для чатів
Найнадійніші автомобільні бренди — хто очолив список
Ілюзія масовості: 84% людства ще не користується ШІ
Пам’ять подорожчала: RAM уже займає 35% собівартості ПК
Aston Martin скорочує до 20% персоналу через тиск тарифів США
Дешева автівка — великий ризик: як безпечно купити машину