Viber додав нову ШІ-функцію для чатів

Viber запустив нову функцію на базі ШІ

Rakuten Viber запускає нову функцію на базі штучного інтелекту, яка дозволяє редагувати повідомлення ще до їх відправки. Інструмент працює безпосередньо в полі введення тексту.

Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Що змінилося

Користувачі можуть виправити помилки, змінити тон повідомлення або перекласти його іншою мовою. Фактично йдеться про швидке редагування чернетки — без копіювання тексту в сторонні сервіси.

Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку праворуч у полі введення та обрати дію: покращити текст, змінити стиль або перекласти. Згенерований варіант можна одразу надіслати або перезапустити генерацію.

Обробка тексту відбувається за допомогою моделей OpenAI. У компанії зазначають, що повідомлення не використовуються для навчання ШІ та видаляються після обробки.

Коли стане доступною

Функція з’явиться для користувачів в Україні найближчими днями.

Це ще один крок Viber у напрямку інтеграції ШІ в месенджер: раніше сервіс анонсував запуск ШІ-асистентів і функції стислого викладу чатів.

