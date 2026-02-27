0 800 307 555
Viber додав нову ШІ-функцію для чатів

Технології&Авто
18
Rakuten Viber запускає нову функцію на базі штучного інтелекту, яка дозволяє редагувати повідомлення ще до їх відправки. Інструмент працює безпосередньо в полі введення тексту.
Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Що змінилося

Користувачі можуть виправити помилки, змінити тон повідомлення або перекласти його іншою мовою. Фактично йдеться про швидке редагування чернетки — без копіювання тексту в сторонні сервіси.
Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку праворуч у полі введення та обрати дію: покращити текст, змінити стиль або перекласти. Згенерований варіант можна одразу надіслати або перезапустити генерацію.
Обробка тексту відбувається за допомогою моделей OpenAI. У компанії зазначають, що повідомлення не використовуються для навчання ШІ та видаляються після обробки.
Коли стане доступною

Функція з’явиться для користувачів в Україні найближчими днями.
Це ще один крок Viber у напрямку інтеграції ШІ в месенджер: раніше сервіс анонсував запуск ШІ-асистентів і функції стислого викладу чатів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ШІ
