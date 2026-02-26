0 800 307 555
укр
Aston Martin скорочує до 20% персоналу через тиск тарифів США

Технології&Авто
42
Британський виробник розкішних автомобілів Aston Martin оголосив про скорочення до 20% своєї глобальної робочої сили на тлі негативного впливу імпортних тарифів США та ослабленого попиту на ключовому для галузі китайському ринку.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія планує зменшити штат приблизно на 3000 працівників, що дозволить зекономити близько 40 млн фунтів стерлінгів на рік. Значна частина економії очікується вже цього року. До зазначеного показника входять і 5% скорочень, про які було оголошено раніше.

Перегляд інвестицій і затримка електрифікації

Aston Martin також переглянула п’ятирічний план капітальних витрат, зменшивши його з 2 млрд до 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Частину інвестицій у технології електромобілів відкладено, що свідчить про більш обережний підхід до електрифікації модельного ряду в умовах фінансового тиску.
На початку торгів акції компанії зросли майже на 5% після дев’яти сесій поспіль падіння.

Фінансовий тиск і боргове навантаження

Компанія, відома як автомобільний бренд Джеймса Бонда, продовжує боротися з дефіцитом грошових коштів та високим рівнем боргу — близько 1,38 млрд фунтів стерлінгів. Раніше автовиробник отримував фінансову підтримку від голови ради директорів, канадського мільярдера Лоуренса Стролла, а також через низку угод із залучення капіталу.
У компанії заявили, що американські тарифи були «надзвичайно руйнівними», а попит у Китаї залишається «вкрай приглушеним».
За підсумками 2025 року Aston Martin зазнала операційного збитку в 259,2 млн фунтів стерлінгів.

Оптимізм щодо 2026 року

Попри очікування подальшого відтоку грошових коштів у 2026 році, керівництво прогнозує «суттєве покращення» фінансових показників. Компанія ставить за мету досягти валової маржі у високому діапазоні 30% та наблизити скоригований операційний прибуток до беззбитковості.
Підтримку фінансовим результатам мають забезпечити близько 500 поставок нового гібридного суперкара Valhalla, а також нещодавня угода на 50 млн фунтів стерлінгів щодо продажу безстрокових прав на брендинг команді Формули-1.
