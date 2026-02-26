Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink Сьогодні 00:53 — Технології&Авто

Співпраця збільшить попит на космічну компанію Ілона Маска

Американська корпорація Microsoft оголосила про співпрацю зі супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX Ілона Маска для розширення зв’язку по всьому світу.

Про це повідомляє CNBC.

Що заявили в Microsoft

«Завдяки нашій співпраці зі Starlink, Microsoft поєднує підключення супутників на низькій навколоземній орбіті з моделями розгортання на рівні громад та партнерствами з місцевими екосистемами», — повідомила головна директорка Microsoft зі сталого розвитку Мелані Накагава.

Вона додала, що у співпраці зі Starlink та інтернет-провайдером у Кенії Microsoft працює над підключенням 450 хабів у країні.

Ця співпраця збільшить попит на космічну компанію Маска, яка має контракти з Міністерством оборони США та NASA і потенційно може вийти на біржу цього року.

