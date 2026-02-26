0 800 307 555
Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink

27
Співпраця збільшить попит на космічну компанію Ілона Маска
Американська корпорація Microsoft оголосила про співпрацю зі супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX Ілона Маска для розширення зв’язку по всьому світу.
Про це повідомляє CNBC.

Що заявили в Microsoft

«Завдяки нашій співпраці зі Starlink, Microsoft поєднує підключення супутників на низькій навколоземній орбіті з моделями розгортання на рівні громад та партнерствами з місцевими екосистемами», — повідомила головна директорка Microsoft зі сталого розвитку Мелані Накагава.
Вона додала, що у співпраці зі Starlink та інтернет-провайдером у Кенії Microsoft працює над підключенням 450 хабів у країні.
Ця співпраця збільшить попит на космічну компанію Маска, яка має контракти з Міністерством оборони США та NASA і потенційно може вийти на біржу цього року.
За матеріалами:
Укрінформ
