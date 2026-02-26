Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink
Американська корпорація Microsoft оголосила про співпрацю зі супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX Ілона Маска для розширення зв’язку по всьому світу.
Про це повідомляє CNBC.
Що заявили в Microsoft
«Завдяки нашій співпраці зі Starlink, Microsoft поєднує підключення супутників на низькій навколоземній орбіті з моделями розгортання на рівні громад та партнерствами з місцевими екосистемами», — повідомила головна директорка Microsoft зі сталого розвитку Мелані Накагава.
Вона додала, що у співпраці зі Starlink та інтернет-провайдером у Кенії Microsoft працює над підключенням 450 хабів у країні.
Ця співпраця збільшить попит на космічну компанію Маска, яка має контракти з Міністерством оборони США та NASA і потенційно може вийти на біржу цього року.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найпопулярніших кросоверів у світі
Lincoln готує позашляховик для конкуренції з «Гелендвагеном»
Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink
Як мороз впливає на запас ходу електромобіля
Open-banking у фокусі: дискусія експертів під час FinYear 2026
Кожне друге авто в Україні має історію ДТП — що приховує вторинка