Кожне друге авто в Україні має історію ДТП — що приховує вторинка

54,7% перевірених автомобілів в Україні мали ушкодження різного рівня

Більше половини автомобілів, перевірених в Україні, мають зафіксовані пошкодження. Деякі з них пережили аварії настільки серйозні, що вартість ремонту сягала половини ринкової ціни авто або більше. Частина таких машин могла бути визнана «повною економічною втратою», але згодом знову з’явилася на ринку.

Про це свідчить дослідження компанії carVertical на основі звітів про історію транспортних засобів.

Кожне друге авто — з пошкодженнями

За даними дослідження, 54,7% перевірених автомобілів в Україні мали історію ушкоджень різного рівня.

У більшості випадків ідеться про незначні дефекти. Зокрема, 89,2% пошкоджених авто мали ушкодження вартістю до 20% від їхньої ринкової ціни. Це означає, що часто йдеться про косметичний або відносно легкий ремонт.

Втім, ризик натрапити на серйозно битий автомобіль залишається.

Серйозні аварії та «тотали»

Дослідження показало: 1,9% усіх пошкоджених автомобілів мали ушкодження, вартість яких становила 50% або більше від їхньої ринкової ціни.

Для моделей економ-класу на кшталт Dacia, Renault чи Peugeot це можуть бути кілька тисяч євро. У випадку преміальних брендів — таких як BMW або Mercedes-Benz — відновлення може коштувати десятки тисяч євро.

У багатьох випадках такий ремонт економічно недоцільний. Саме тому деякі продавці обирають найдешевший спосіб відновлення і приховують реальну історію авто.

«Після аварії страховики часто пропонують власникам вибір — ремонт авто чи компенсація. Деякі продавці користуються цією можливістю, щоб якнайдешевше відремонтувати транспортний засіб і швидко його перепродати», — пояснює Матас Бузеліс, фахівець carVertical із досліджень авторинку.

«Списані» авто ввозяться до інших країн

В Україні транспортний засіб кваліфікується як «фізично знищений», коли його ремонт є технічно неможливим або економічно недоцільним.

Проте на практиці такі машини нерідко купують на аукціонах, мінімально ремонтують і продають в інших країнах.

Через відсутність єдиної європейської системи контролю частина списаних авто фактично «зникає» з реєстрів ЄС. За оцінками, йдеться про 3,5 млн транспортних засобів щороку. Частина з них продовжує їздити дорогами інших держав, інші — розбирають на деталі.

Нові правила ЄС мають об’єднати національні системи реєстрації, щоб посилити контроль за такими автомобілями.

У яких країнах найбільше серйозно пошкоджених авто

Частка сильно пошкоджених машин різниться по Європі.

Найвищі показники зафіксовані в:

Італії — 7,8% авто з ушкодженнями понад 50% вартості;

Німеччині — 7,7%;

Швеції — 5,8%;

Іспанії — 4,5%.

При цьому в Німеччині — найнижча частка авто з незначними пошкодженнями (до 20% вартості) серед досліджених країн — 68%.

Оскільки ці держави є великими автоекспортерами, поширений стереотип про «ідеальний стан» машин із Західної Європи не завжди відповідає реальності.

Купівля без перевірки — це ризик

Автомобіль може змінювати власників і країни експлуатації кілька разів. Тому перевірка історії — перший крок перед купівлею вживаного авто.

Адже на вторинному ринку приваблива ціна може приховувати непросту історію. І без детальної перевірки вона стає ризиком для нового власника.

