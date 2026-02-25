0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США прискорюють виробництво стратегічного бомбардувальника B-21 Raider, малопомітного для ППО

Технології&Авто
49
B-21 Raider
B-21 Raider, news.northropgrumman.com
Американська компанія Northrop Grumman повідомила про прискорення виробництва стратегічного бомбардувальника B-21 Raider, який позиціонує першим у світі літаком шостого покоління.
Про це йдеться в релізі компанії.
«Сильні показники програми B-21 означають, що наша команда Northrop Grumman і Повітряних сил США готова прискорити виробництво цієї системи для нашої країни», — заявила генеральна директорка Northrop Grumman Кеті Ворден.
Читайте також
Northrop Grumman інвестувала понад $5 млрд у цифрову інженерію та виробничу інфраструктуру програми B-21, що, за заявою компанії, дозволило скоротити час сертифікації програмного забезпечення на 50%.
«Ми продемонстрували стабільно високі результати B-21 під час наземних і льотних випробувань у партнерстві з Повітряними силами США. Northrop Grumman спроєктувала і побудувала найсучасніший у світі малопомітний бомбардувальник, забезпечуючи повітряну міць США на далеку перспективу», — зазначив віцепрезидента корпорації та президент Northrop Grumman Aeronautics Systems Том Джонс.

Інвестиції та випробування

У компанії зазначили, що кілька літаків B-21 уже проходять льотні випробування, а результати перевищують очікування цифрового моделювання. Перший B-21 планують передати на авіабазу Ellsworth у 2027 році.
Раніше повідомлялося, B-21 Raider став першим новим американським стелс-бомбардувальником (із технологіями малопомітності для радарів і систем ППО) за останні 30 років. Northrop Grumman вперше показала його силует у 2015 році, а офіційну презентацію провели у грудні 2022 року на заводі компанії в Палмдейлі, штат Каліфорнія.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems