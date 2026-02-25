США прискорюють виробництво стратегічного бомбардувальника B-21 Raider, малопомітного для ППО Сьогодні 05:05 — Технології&Авто

B-21 Raider, news.northropgrumman.com

Американська компанія Northrop Grumman повідомила про прискорення виробництва стратегічного бомбардувальника B-21 Raider, який позиціонує першим у світі літаком шостого покоління.

Про це йдеться в релізі компанії.

«Сильні показники програми B-21 означають, що наша команда Northrop Grumman і Повітряних сил США готова прискорити виробництво цієї системи для нашої країни», — заявила генеральна директорка Northrop Grumman Кеті Ворден.

Northrop Grumman інвестувала понад $5 млрд у цифрову інженерію та виробничу інфраструктуру програми B-21, що, за заявою компанії, дозволило скоротити час сертифікації програмного забезпечення на 50%.

«Ми продемонстрували стабільно високі результати B-21 під час наземних і льотних випробувань у партнерстві з Повітряними силами США. Northrop Grumman спроєктувала і побудувала найсучасніший у світі малопомітний бомбардувальник, забезпечуючи повітряну міць США на далеку перспективу», — зазначив віцепрезидента корпорації та президент Northrop Grumman Aeronautics Systems Том Джонс.

Інвестиції та випробування

У компанії зазначили, що кілька літаків B-21 уже проходять льотні випробування, а результати перевищують очікування цифрового моделювання. Перший B-21 планують передати на авіабазу Ellsworth у 2027 році.

Раніше повідомлялося, B-21 Raider став першим новим американським стелс-бомбардувальником (із технологіями малопомітності для радарів і систем ППО) за останні 30 років. Northrop Grumman вперше показала його силует у 2015 році, а офіційну презентацію провели у грудні 2022 року на заводі компанії в Палмдейлі, штат Каліфорнія.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.