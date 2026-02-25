ТОП-10 найпопулярніших статусних автомобілів

0 800 307 555
укр
Технології&Авто
У 2025 році найпопулярнішим у світі автомобілем бізнес-класу стала BMW 5 серії. За весь рік модель продемонструвала зростання на 26,2% і забезпечила собі частку ринку у 14,4%.
Про це повідомляє Focus2Move.
Переможець був доволі очікуваним, адже BMW 5 серії вважається «еталонним» бізнес-седаном, який поєднує спортивну керованість, високий рівень комфорту, передові технології та потужні двигуни.
Цей автомобіль користується величезною популярністю в Україні, попри «‎кусючу"‎ ціну (адже всі авто бізнес-класу — недешеве задоволення). В Україні новий BMW 5 Серії можна придбати за ціною близько 2,8 млн гривень.
Друге місце у рейтингу посів автомобіль Audi A6, частка якого становить 13,6%. На третій позиції опинився Mercedes-Benz E-Клас з часткою 13%.

ТОП-10 найпопулярніших моделей бізнес-класу

  1. BMW 5 серії.
  2. Audi A6.
  3. Mercedes-Benz E-Клас.
  4. BYD Han.
  5. Toyota Crown.
  6. Hyundai Grandeur.
  7. Hongqi E-QM5.
  8. Chery Fulvin A9.
  9. Genesis G80.
  10. BMW 7 Серії.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
