ТОП-10 найпопулярніших статусних автомобілів
У 2025 році найпопулярнішим у світі автомобілем бізнес-класу стала BMW 5 серії. За весь рік модель продемонструвала зростання на 26,2% і забезпечила собі частку ринку у 14,4%.
Про це повідомляє Focus2Move.
Переможець був доволі очікуваним, адже BMW 5 серії вважається «еталонним» бізнес-седаном, який поєднує спортивну керованість, високий рівень комфорту, передові технології та потужні двигуни.
Цей автомобіль користується величезною популярністю в Україні, попри «кусючу" ціну (адже всі авто бізнес-класу — недешеве задоволення). В Україні новий BMW 5 Серії можна придбати за ціною близько 2,8 млн гривень.
Друге місце у рейтингу посів автомобіль Audi A6, частка якого становить 13,6%. На третій позиції опинився Mercedes-Benz E-Клас з часткою 13%.
ТОП-10 найпопулярніших моделей бізнес-класу
- BMW 5 серії.
- Audi A6.
- Mercedes-Benz E-Клас.
- BYD Han.
- Toyota Crown.
- Hyundai Grandeur.
- Hongqi E-QM5.
- Chery Fulvin A9.
- Genesis G80.
- BMW 7 Серії.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найпопулярніших статусних автомобілів
Китай інвестував $530 млн у мозкові імпланти
Батареї електромобілів старіють повільніше, ніж очікувалось: нове дослідження
OpenAI планує витратити $600 млрд на обчислення до 2030 року
Lamborghini відмовилася від повністю електричного суперкара
Як ШІ допомагає у фінсекторі: кейси експертів