Lamborghini відмовилася від повністю електричного суперкара Сьогодні 22:51 — Технології&Авто

Lamborghini робить ставку на гібриди

Lamborghini відмовилася від планів випуску серійної версії свого повністю електричного суперкара Lanzador, який раніше планували представити у 2029 році.

Про це пише The Sunday Times.

Чому компанія змінила стратегію

За словами генерального директора Стефана Вінкельманна, інтерес клієнтів бренду до повністю електричних моделей виявився «майже нульовим». Рішення про згортання проєкту ухвалили ще наприкінці минулого року, однак публічно про це повідомили лише зараз.

Виробник не відмовляється повністю від ідеї електрокара

Керівник компанії пояснив, що сучасні електромобілі не здатні забезпечити той самий емоційний досвід, який очікують покупці Lamborghini. Зокрема, йдеться про характерний звук двигуна та відчуття від керування, що є важливою частиною ДНК бренду. Саме відсутність звуку, на його думку, могла вплинути на слабкий попит.

Фокус на гібридній лінійці

Натомість компанія зосередиться на розвитку підключаємих гібридів. До 2030 року вся модельна лінійка Lamborghini складатиметься з гібридних автомобілів, включно з такими моделями, як Lamborghini Revuelto та Lamborghini Urus.

Водночас виробник не відмовляється повністю від ідеї електрокара — повернення до неї можливе у майбутньому, коли ринок і технології будуть готові.

