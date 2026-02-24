0 800 307 555
OpenAI планує витратити $600 млрд на обчислення до 2030 року

Технології&Авто
19
Розробник ChatGPT готує піґрунтя для можливого IPO
Компанія OpenAI планує спрямувати близько $600 млрд на обчислювальні потужності до 2030 року.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
За даними агентства, розробник ChatGPT готує піґрунтя для можливого IPO, яке може оцінити компанію до $1 трлн.

Фінансові результати за 2025 рік

Водночас фінансові результати за 2025 рік перевищили очікування: виручка OpenAI склала $13 млрд проти прогнозованих $10 млрд. Витрати за рік становили $8 млрд, що нижче за заплановані $9 млрд.
На цьому тлі виробник чипів Nvidia наближається до інвестиції у $30 млрд в OpenAI. У межах раунду фінансування стартап хоче залучити понад $100 млрд, а це може оцінити компанію приблизно у $830 млрд.
Підтримувана Microsoft компанія очікує, що до 2030 року її сукупна виручка перевищить $280 млрд, причому доходи майже порівну розподіляться між споживчим і корпоративним сегментами. Про це раніше повідомляв CNBC.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у 2025 році заявляв, що компанія готова інвестувати до $1,4 трлн у створення 30 гігават обчислювальних потужностей — цього достатньо для забезпечення електроенергією близько 25 млн домогосподарств у США.
Також видання The Information повідомило, що витрати на обробку запитів користувачів і роботу моделей ШІ у 2025 році зросли вчетверо. У результаті скоригована валова маржа OpenAI знизилася до 33% порівняно з 40% роком раніше.
