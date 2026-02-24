Як ШІ допомагає у фінсекторі: кейси експертів Сьогодні 22:20 — Фінтех і Картки

На фото (зліва-направо): Сергій Грабчак (модератор), Оксана Губіна, Олексій Миропольський, Антон Романчук та Дмитро Поліщук

Штучний інтелект (ШІ) вже став невід’ємною частиною нашого життя: хтось використовує його для навчання, хтось — як порадника у щоденних питаннях, а бізнес інтегрує ШІ в процеси, щоб оптимізувати витрати та масштабувати прибуток.

Не є винятком щодо використання ШІ також фінсектор, де ця технологія вже допомагає заробляти на фінпослугах та оптимізувати різні процеси. Деталі обговорювали спікери в рамках однієї з дискусій, які відбувалися під час FinYear 2026

Дискусію спікери відкрили обговоренням власного досвіду: що для них означає ШІ та які практичні завдання вони вирішують за його допомогою. Як зазначив Deputy CEO NovaPay Олексій Миропольський, вони використовують ШІ у внутрішніх та операційних процесах. Зокрема, в разі ідентифікації картки та в платежах за IBAN. На думку спікера, ШІ не став причиною звільнення людей, а навпаки — персонал пришвидшується в роботі та зростає разом із ШІ.

ШІ дійсно заощаджує час та ресурси. Так, заступник Голови правління з роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Поліщук зазначив, що в них на 35% усе робить ШІ — починаючи з чатів та закінчуючи пошуком інформації та маршрутизацією дзвінків. Окрім того, він додав, що наразі в банку автоматизовано понад 30 сервісів, які повністю відпрацьовуються ШІ. З Поліщуком погодився й Миропольський, який підкреслив, що в нього ШІ заощаджує близько 30% часу.

Дмитро Поліщук також розповів, що через ШІ банку не довелося у 2025 році наймати додатково 111 людей. Щодо цього аспекту, схоже зробили в Aifintech, де через ШІ до інших проєктів відпустили чверть персоналу. Про це розповіла СЕО AML. point цієї компанії — Оксана Губіна.

Загалом спікери зійшлися на тому, що ШІ справді допомагає економити час і ресурси. Водночас його прямий вплив на зростання доходів поки складно оцінити однозначно. На їхню думку, потрібно близько 6−12 місяців, щоб зрозуміти, наскільки саме ШІ допоміг примножити прибуток та чи допоміг взагалі. Як зазначили експерти, для отримання якісного результату ШІ потребує суттєвих інвестицій. Це окрема стаття витрат, яка впливає на загальну структуру бюджету компанії. Ба більше, з часом вартість рішень на базі ШІ може зростати, що неминуче позначиться і на собівартості продуктів.

Щодо напрямків, на яких зосереджується впровадження ШІ, то тут експерти виокремили: контакт-центри, маркетинг, IT. Особливо, як підкреслив Миропольський, варто звернути увагу на спілкування з клієнтами.

Цікаву тезу озвучив Поліщук: за його словами, ШІ створений для того, щоб звільнити людей від рутинних і нецікавих завдань. Такі процеси можна передати ШІ-агентам, залишивши людині функцію контролю та перевірки результату. Втім, саме тут виникає ключовий виклик: як показує європейська практика, для цього часто потрібна окрема спеціальна роль — людина, відповідальна за роботу й моніторинг ШІ.

Загалом, попри те, що ШІ заощаджує людський ресурс, працівники залишаються основою будь-якої компанії. Як наголосив Миропольський, в персонал треба інвестувати, а не скорочувати його. Але, потрібен персонал, який уміє працювати з ШІ. За словами Поліщука, тут головним є питання підходу щодо ШІ та людей, які займатимуться цими процесами.

«Люди просто повинні набути нових навичок, щоб контролювати всі ці речі. Людей треба навчати з нуля», — сказав він.

Окрему увагу спікери приділили ризикам, пов’язаним із використанням ШІ. Зокрема, Губіна окреслила дві ключові загрози, які супроводжують впровадження цього інструменту.

«По-перше, використання інформації, яка неправомірно завантажується з використанням ШІ. Тому, тут варто підходити зважено і регуляції від НБУ не є даремними. Інша загроза — підміна особи в документах. Тому, з цим треба бути обережним», — зазначила Губіна.

Наостанок експерти одностайно підкреслили, що ШІ точно вже з нами назавжди і він буде лише прогресувати.

