На це варто звернути увагу фінкомпаніям під час перевірки регулятора — поради експертки Сьогодні 18:10 — Фінтех і Картки

Ганна Горбенко

Чого сьогодні найбільше можуть остерігатися фінансові компанії? Одним із ключових викликів залишаються перевірки регулятора.

Про те, як фінансовій компанії належно підготуватися до таких перевірок і на які аспекти варто звернути особливу увагу, щоб мінімізувати ризик зауважень, розповіла, під час конференції FinYear-2026 , засновниця і Голова ГО «Українська комплаєнс асоціація» та директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ОТП Банк — Ганна Гобренко.

Перше, на що під час свого виступу, звернула увагу Горбенко — те, що 2025 року кількість планових перевірок зросла на 34%, а санкції за порушення compliance-вимог збільшились на 127%.

Ключовими ж трендами цих перевірок, як наголосила Голова ГО «Українська комплаєнс асоціація», є: фокус на кібербезпеці, посилення вимог до протидії відмиванню коштів (AML/CFT) та впровадження risk-based підходу до нагляду. Горбенко зазначила, що розуміння цих трендів критично важливе для успішної взаємодії з регулятором.

Загалом, як наголосила Горбенко, фінансовим компаніям варто звернути особливу увагу на дві частини: це, власне, взаємодія з регулятором та скарги від клієнтів. Щодо взаємодії з регулятором, в ідеалі варто призначити окрему людину, яка цілодобово займатиметься цим питанням та підтримуватиме прямий контакт із регулятором. Важливо чітко розуміти весь таймлайн перевірки — коли й чим саме опікуватиметься регулятор.

Щодо скарг від клієнтів, Горбенко підкреслює, що саме вони найчастіше стають причиною перевірок, особливо якщо такі скарги повторюються. Тому вона радить фінансовим компаніям приділяти цим скаргам особливу увагу, аби уникнути проблем із регулятором у майбутньому.

Щодо самих регуляторних перевірок та їхніх специфік, то спікерка виокремила три: планові перевірки, позапланові перевірки та тематичні інспекції.

За словами Горбенко, якщо з плановими все зрозуміло, то позапланові та тематичні перевірки — відбуваються несподівано і до них підготуватися майже неможливо. Тому, тут важливо все мінімізувати по максимуму.

Аби підготуватися найкраще, ви повинні мати критичну документацію.

Також, як підкреслила Горбенко, важлива система внутрішнього контролю, яка повинна складатися з трьох рівнів захисту: операційний менеджмент, функція нагляду та внутрішній аудит. Щодо останнього, то тут спікерка радить зосередити особливу увагу.

Загалом, ефективна модель цих трьох ліній захисту є ключовим індикатором зрілості системи корпоративного управління. Регулятор особливу увагу приділяє чіткому розподілу відповідальності, незалежності функцій та якості взаємодії між лініями.

Окремо була приділена увага фокусним зонам регуляторної уваги, до яких відносяться:

Ідентифікація та верифікація клієнтів (KYC). Ризикоорієнтований підхід. Моніторинг транзакцій. Навчання персоналу.

Чи не найважливішу роль відіграє під час перевірок регулятором фінансова звітність компанії. Зокрема, регулятор детально аналізує не лише формальне дотримання нормативів, а і якість активів, адекватність резервів, структуру фондування та економічну сутність операцій.

Фокусні зони аналізу:

1. Достатність капіталу: Розрахунок регуляторного капіталу, якість капіталу (Tier 1 vs Tier 2), буфери для покриття непередбачених втрат.

2. Якість активів: Класифікація кредитів за категоріями ризику, адекватність резервів IFRS 9, концентрація на окремих позичальників/галузях.

3. Ліквідність: LCR (Liquidity Coverage Ratio), NSFR (Net Stable Funding Ratio), gap-аналіз за строками, стрес-сценарії відтоку депозитів.

4. Прибутковість: ROE, ROA, структура доходів, cost-to-income ratio, стійкість бізнес-моделі.

Також, за словами Горбенко, важливу роль грає й взаємодія з регулятором під час перевірки.

Наостанок, якщо регулятором були виявлені якісь недоліки, то варто звернути увагу на:

Пріоритизацію недоліків. Розробку детального плану. Затвердження та ресурси. Виконання та моніторинг. Валідацію та моніторинг.

Спікерка додала, що якість та швидкість реагування на виявлені недоліки є критичним фактором у відносинах з регулятором. Компанії, які демонструють commitment до усунення проблем, отримують більше довіри та можуть уникнути суворіших санкцій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.