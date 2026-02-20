ПАРТНЕРСЬКА EasyPay — перший платіжний сервіс в Україні, який запустив систему автоматизованого виявлення витоків разом з Центром кіберінцидентів НБУ Сьогодні 16:15 — Фінтех і Картки

EasyPay став першим платіжним сервісом в Україні, який інтегрував автоматизовану систему виявлення витоків даних у співпраці з Центром реагування на кіберінциденти Національного банку (CSIRT-NBU). Технологія дозволяє виявляти скомпрометовані паролі та блокувати спроби несанкціонованого доступу до рахунків користувачів ще до того, як цим встигнуть скористатися шахраї.

«За 19 років роботи платіжний сервіс не мав жодного випадку компрометації даних користувачів і працює відповідно до міжнародних стандартів безпеки PCI DSS. Сьогодні терміналами, сайтом та застосунком EasyPay користується понад 10 млн людей і ми посилили заходи безпеки для захисту особистих даних наших клієнтів. — пояснюють у відділі кібербезпеки EasyPay. — Завдяки інтеграції з CSIRT-NBU ми змогли впровадити додаткові можливості проактивного кіберзахисту. Так, ми отримуємо інформацію про паролі, що потрапили у витоки з інших сервісів або були викрадені через шкідливе ПЗ. Якщо користувач застосовує такий самий пароль в EasyPay, система миттєво розпізнає загрозу та запускає захисний сценарій.

Як саме нова система кіберзахисту EasyPay захищає платіжні дані користувачів

Система EasyPay працює за моделлю крос-платформенного захисту. CSIRT-NBU передає дані про паролі, які були викрадені хакерами з інших інтернет-ресурсів або через віруси на пристроях користувачів. Платформа автоматично звіряє ці дані з обліковими записами своїх клієнтів. Якщо виявлено збіг з поточним паролем — система тимчасово обмежує доступ і надсилає інструкції для зміни. Якщо знайдено старий пароль — користувач отримує лише попередження без обмежень.

Чому це актуально?

У 2025 році в одному з витоків у відкритий доступ потрапило понад 30 баз даних із більш ніж 16 мільярдами записів — серед них паролі від соцмереж, Google-акаунтів, VPN та навіть урядових систем. Основна небезпека — більшість людей використовують однакові паролі на різних платформах. Достатньо злому одного форуму — і шахраї можуть спробувати увійти в платіжний сервіс.

