0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запуск сервісу єЧек: чому це вигідно для бізнесу (список банків)

Фінтех і Картки
52
Є-чек, список банків
Є-чек, список банків
Як повідомляють в Мінцифри, розпочато впровадження єЧеку — електронного чека, який автоматично зберігається просто у вашому банківському застосунку.
Це зручна еволюція звичного інструменту: жодного паперу й вицвілих стрічок у гаманці. Ваш чек тепер там, де й ваші фінанси, — у смартфоні.

Зміни для покупців

Паперовий чек легко губиться, що створює незручності, коли потрібно повернути товар. Із єЧеком ця проблема зникає.
  • Все у банку: чек з’являється там, де ви вже дивитеся свої витрати — у застосунку банку.
  • Жодних зайвих дій: не потрібно нічого завантажувати, встановлювати або додатково реєструватися в сторонніх застосунках магазинів чи на сайтах.
  • Повна свобода вибору: ви самі обираєте формат чека — цифровий або паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками та є абсолютно добровільним.
  • Приватність: тільки ви бачите свій чек у власному застосунку.

Чому це вигідно для бізнесу

Лише у 2025 році в Україні було сформовано 9,49 млрд чеків. Щороку бізнес витрачає близько 600 млн грн тільки на папір для них.
  • Економія: менше паперу означає менше витрат на друк та менше технічних збоїв.
  • Простота: каса працює, як завжди, без змін у процесах — потрібно лише налаштувати її за інструкцією.
  • Екологічність: термопапір, на якому друкують чеки, містить речовини BPA і не переробляється як звичайний папір. Цифровий чек вирішує і цю проблему.

Як скористатися

Сервіс упроваджують поетапно. На першому етапі він уже доступний для клієнтів ПриватБанк, ПУМБ, VST bank і monobank.
Отримати єЧек можна в торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan, а також на АЗС Укрнафта.
Повноцінний запуск сервісу заплановано на кінець 2026 року.

Як бізнесу під’єднати єЧек

Програма відкрита для бізнесу, який працює з РРО/ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь у програмі є добровільною.
Щоб під’єднати сервіс, подайте заявку та налаштуйте касу за інструкціями на сайті: echeck.me.gov.ua/sellers
За матеріалами:
Finance.ua
ФінтехПУМБmonobankПриватБанк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems