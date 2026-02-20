Запуск сервісу єЧек: чому це вигідно для бізнесу (список банків) Сьогодні 15:00 — Фінтех і Картки

Як повідомляють в Мінцифри, розпочато впровадження єЧеку — електронного чека, який автоматично зберігається просто у вашому банківському застосунку.

Це зручна еволюція звичного інструменту: жодного паперу й вицвілих стрічок у гаманці. Ваш чек тепер там, де й ваші фінанси, — у смартфоні.

Зміни для покупців

Паперовий чек легко губиться, що створює незручності, коли потрібно повернути товар. Із єЧеком ця проблема зникає.

Все у банку: чек з'являється там, де ви вже дивитеся свої витрати — у застосунку банку.

Жодних зайвих дій: не потрібно нічого завантажувати, встановлювати або додатково реєструватися в сторонніх застосунках магазинів чи на сайтах.

Повна свобода вибору: ви самі обираєте формат чека — цифровий або паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками та є абсолютно добровільним.

Приватність: тільки ви бачите свій чек у власному застосунку.

Чому це вигідно для бізнесу

Лише у 2025 році в Україні було сформовано 9,49 млрд чеків. Щороку бізнес витрачає близько 600 млн грн тільки на папір для них.

Економія: менше паперу означає менше витрат на друк та менше технічних збоїв.

менше паперу означає менше витрат на друк та менше технічних збоїв. Простота: каса працює, як завжди, без змін у процесах — потрібно лише налаштувати її за інструкцією.

каса працює, як завжди, без змін у процесах — потрібно лише налаштувати її за інструкцією. Екологічність: термопапір, на якому друкують чеки, містить речовини BPA і не переробляється як звичайний папір. Цифровий чек вирішує і цю проблему.

Як скористатися

ПриватБанк, ПУМБ, VST bank і monobank. Сервіс упроваджують поетапно. На першому етапі він уже доступний для клієнтів

Отримати єЧек можна в торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan, а також на АЗС Укрнафта.

Повноцінний запуск сервісу заплановано на кінець 2026 року.

Як бізнесу під’єднати єЧек

Програма відкрита для бізнесу, який працює з РРО/ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь у програмі є добровільною.

Щоб під’єднати сервіс, подайте заявку та налаштуйте касу за інструкціями на сайті: echeck.me.gov.ua/sellers

