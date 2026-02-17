В Україні посилили фінмоніторинг: що змінилося з 2 лютого Сьогодні 12:05 — Фінтех і Картки

В Україні запрацював ризик-орієнтований підхід до фінмоніторингу

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами.

Про це повідомила народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Вона нагадала, що посилення фінансового контролю відбувалося поетапно.

У 2025 році Державна податкова служба, Держфінмоніторинг та Бюро економічної безпеки підписали тристоронній меморандум про співпрацю. Документ передбачав:

посилення обміну інформацією;

створення спільних робочих груп;

координацію дій у протидії фінансовим правопорушенням.

Із лютого 2026 року ці домовленості перейшли в практичну площину. Оновлений порядок формалізує ризик-орієнтований підхід і визначає механізми міжвідомчої взаємодії.

Що зміниться в роботі контролюючих органів

Розширений обмін даними дозволить:

швидше виявляти підозрілі фінансові операції;

підвищити ефективність розслідування фінансових злочинів;

зменшити кількість схем ухилення від оподаткування;

посилити контроль за рухом коштів у контексті економічної безпеки.

Які операції можуть потрапити під підвищену увагу

Оновлений підхід передбачає більш комплексний аналіз фінансової діяльності. Зокрема, додатковий контроль можливий у таких випадках:

Нетипові операції — різке зростання оборотів, складні платіжні схеми можуть призвести до блокування операцій банками. Ознаки дроблення бізнесу — дані про пов’язаних ФОП, спільні IP-адреси, персонал, торгові точки можуть аналізуватися комплексно, а не окремо. Ризикові контрагенти — операції з компаніями, які мають ознаки ризиковості (відсутність персоналу, активів, реальної діяльності), можуть стати підставою для додаткових питань. Нерезидентські операції — платежі за кордон, особливо в юрисдикції з підвищеним ризиком, потраплятимуть під глибший аналіз. РРО, ПДВ, готівкові потоки — нетипові співвідношення оборотів і податкового навантаження можуть стати тригером для міжвідомчої перевірки.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україна продовжує інтеграцію до європейського фінансового простору. Зміни стосуватимуться міжнародних переказів, фінансового моніторингу та обліку банківських рахунків. За оновленими правилами фінмоніторинг пропонують здійснювати через:

централізацію даних;

стандартизацію форматів звітності;

сумісність із європейськими системами.

Водночас йдеться не про тотальний чи жорсткіший нагляд, а лише про те, що алгоритми перевірки стають «розумнішими».

