В Україні посилили фінмоніторинг: що змінилося з 2 лютого
З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами.
Про це повідомила народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Вона нагадала, що посилення фінансового контролю відбувалося поетапно.
У 2025 році Державна податкова служба, Держфінмоніторинг та Бюро економічної безпеки підписали тристоронній меморандум про співпрацю. Документ передбачав:
- посилення обміну інформацією;
- створення спільних робочих груп;
- координацію дій у протидії фінансовим правопорушенням.
Із лютого 2026 року ці домовленості перейшли в практичну площину. Оновлений порядок формалізує ризик-орієнтований підхід і визначає механізми міжвідомчої взаємодії.
Що зміниться в роботі контролюючих органів
Розширений обмін даними дозволить:
- швидше виявляти підозрілі фінансові операції;
- підвищити ефективність розслідування фінансових злочинів;
- зменшити кількість схем ухилення від оподаткування;
- посилити контроль за рухом коштів у контексті економічної безпеки.
Які операції можуть потрапити під підвищену увагу
Оновлений підхід передбачає більш комплексний аналіз фінансової діяльності. Зокрема, додатковий контроль можливий у таких випадках:
- Нетипові операції — різке зростання оборотів, складні платіжні схеми можуть призвести до блокування операцій банками.
- Ознаки дроблення бізнесу — дані про пов’язаних ФОП, спільні IP-адреси, персонал, торгові точки можуть аналізуватися комплексно, а не окремо.
- Ризикові контрагенти — операції з компаніями, які мають ознаки ризиковості (відсутність персоналу, активів, реальної діяльності), можуть стати підставою для додаткових питань.
- Нерезидентські операції — платежі за кордон, особливо в юрисдикції з підвищеним ризиком, потраплятимуть під глибший аналіз.
- РРО, ПДВ, готівкові потоки — нетипові співвідношення оборотів і податкового навантаження можуть стати тригером для міжвідомчої перевірки.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна продовжує інтеграцію до європейського фінансового простору. Зміни стосуватимуться міжнародних переказів, фінансового моніторингу та обліку банківських рахунків. За оновленими правилами фінмоніторинг пропонують здійснювати через:
- централізацію даних;
- стандартизацію форматів звітності;
- сумісність із європейськими системами.
Водночас йдеться не про тотальний чи жорсткіший нагляд, а лише про те, що алгоритми перевірки стають «розумнішими».
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні посилили фінмоніторинг: що змінилося з 2 лютого
Із 1 березня Національний кешбек працюватиме по-новому: що потрібно знати покупцям
Кількість платіжних карток в Україні збільшилася: Нацбанк назвав причину
Перекази з картки на картку у 2025 році перевищили 1,2 трлн грн — дані НБУ
Українці дедалі частіше платять картками — дані НБУ
На що українці витрачають найбільше грошей з карток