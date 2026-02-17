0 800 307 555
Із 1 березня Національний кешбек працюватиме по-новому: що потрібно знати покупцям

Фінтех і Картки
Кабінет Міністрів оновлює умови програми «Національний кешбек». До 28 лютого 2026 року діє єдина ставка — 10% на все. Із 1 березня запрацює нова диференційована система від 5% до 15%.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Нові ставки кешбеку

15% кешбеку — на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%:
  • непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;
  • окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.
5% — на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%:
  • хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;
  • овочі, фрукти, риба, консерви;
  • солодощі, снеки, напої, соуси;
  • ліки та товари для саду.

Як перевірити товар

Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, необхідно скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.

На що можна витратити кешбек

Нараховані кошти дозволено використовувати на:
  • оплату комунальних послуг;
  • благодійні внески на підтримку ЗСУ;
  • поштові послуги;
  • придбання продуктів і ліків українського виробництва;
  • купівлю книжок.

Як підключитися до програми

Щоб отримувати виплати:
  1. Підключіть банківські картки до програми через свій банк.
  2. Відкрийте спеціальну картку «Національний кешбек».
  3. У застосунку «Дія» оберіть послугу «Національний кешбек» і прив’яжіть відповідну картку.
Як розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, за півтора роки роботи програми «Національний кешбек» до неї долучилися 4,9 млн активних користувачів, а обсяг покупок українських товарів уже перевищив 63 млрд грн.
«Бачимо, що кешбек впливає на споживчу поведінку громадян — більше українців обирають українське. З 1 березня ми переходимо до більш точного та гнучкого підходу: диференційований кешбек дозволить посилити попит на українське там, де присутній значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами — без збільшення загального бюджету програми», — зазначив Соболев.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
