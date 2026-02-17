Із 1 березня Національний кешбек працюватиме по-новому: що потрібно знати покупцям
Кабінет Міністрів оновлює умови програми «Національний кешбек». До 28 лютого 2026 року діє єдина ставка — 10% на все. Із 1 березня запрацює нова диференційована система від 5% до 15%.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Нові ставки кешбеку
Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару.
15% кешбеку — на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%:
- непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;
- окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.
5% — на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%:
- хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;
- овочі, фрукти, риба, консерви;
- солодощі, снеки, напої, соуси;
- ліки та товари для саду.
Як перевірити товар
Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, необхідно скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.
На що можна витратити кешбек
Нараховані кошти дозволено використовувати на:
- оплату комунальних послуг;
- благодійні внески на підтримку ЗСУ;
- поштові послуги;
- придбання продуктів і ліків українського виробництва;
- купівлю книжок.
Як підключитися до програми
Щоб отримувати виплати:
- Підключіть банківські картки до програми через свій банк.
- Відкрийте спеціальну картку «Національний кешбек».
- У застосунку «Дія» оберіть послугу «Національний кешбек» і прив’яжіть відповідну картку.
Як розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, за півтора роки роботи програми «Національний кешбек» до неї долучилися 4,9 млн активних користувачів, а обсяг покупок українських товарів уже перевищив 63 млрд грн.
«Бачимо, що кешбек впливає на споживчу поведінку громадян — більше українців обирають українське. З 1 березня ми переходимо до більш точного та гнучкого підходу: диференційований кешбек дозволить посилити попит на українське там, де присутній значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами — без збільшення загального бюджету програми», — зазначив Соболев.
