На що українці витрачають найбільше грошей з карток

Фінтех і Картки
61
42% безготівкових витрат українців йде на їжу
42% безготівкових витрат українців йде на їжу, Фото: freepik
За 2025 рік українці здійснили через систему еквайрингу (система, яка дозволяє приймати картки в магазинах і онлайн) ПриватБанку покупок на рекордну суму — понад 1,3 трильйона гривень. Це на 19% більше, ніж у 2024 році.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

На що українці витрачають найбільше

Найбільше коштів минулого року українці витратили на продукти — 551,6 млрд грн. Витрати на їжу складають 42,4% усіх безготівкових розрахунків.
Витрати на ліки та товари для здоров’я становили 8,4% від загального обсягу оплат картками у 2025 році.
На одяг та взуття українці спрямували 7,6% витрат, на косметику та салони краси — 7,2%.
До переліку найпопулярніших категорій, за які найбільше безготівково сплачували українці, також увійшли заклади громадського харчування (6,6%) та товари для дому (5,8%).

Як захистити свої цифрові заощадження

Раніше Finance.ua писав, що у цифровому світі важливо дотримуватися базових правил кібербезпеки, адже зловмисники активно полюють за вашими цифровими заощадженнями та персональними даними.
Одне з ключових правил фінансової безпеки — використовувати окрему віртуальну картку для онлайн-покупок. Переказуйте на неї лише суму, необхідну для конкретної покупки.
Дізнатися більше про правила безпечного користування цифровими послугами.
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанкКартки
