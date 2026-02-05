Переказ на IBAN: НБУ пропонує уніфікувати назви платежів
Національний банк України рекомендує надавачам платіжних послуг використовувати у власних платіжних застосунках єдині назви платіжних операцій для кредитового переказу та миттєвого кредитового переказу. Рекомендації розроблено за результатами спільного опрацювання НБУ з учасниками ринку платіжних послуг.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Мета рекомендацій НБУ
Регулятор прагне спростити взаємодію між платниками та отримувачами коштів. Зокрема, під час оплати товарів і послуг стандартизовані назви платіжних операцій мають допомогти покупцям і продавцям швидше узгоджувати спосіб розрахунку.
Покупці зможуть ініціювати саме той тип платіжної операції, який відповідає вимогам продавця та його бізнес-моделі.
Використання уніфікованих назв має забезпечити однозначне розуміння платіжних операцій для користувачів на всіх етапах від узгодження способу оплати до ініціювання платежу в застосунку та після його завершення.
Водночас надавачам платіжних послуг з обслуговування рахунків буде простіше пропонувати клієнтам сервіси, пов’язані з кредитовими та миттєвими кредитовими переказами.
Рекомендовані назви платіжних операцій
Національний банк рекомендує використовувати такі назви:
- для звичайного кредитового переказу коштів — «переказ на IBAN» або «платіж на IBAN»;
- для миттєвого кредитового переказу — «миттєвий переказ на IBAN» або «миттєвий платіж на IBAN»;
- для окремого меню або розділу платіжного застосунку, у якому ініціюються ці операції, — «Перекази».
НБУ радить надавачам платіжних послуг використовувати та відображати зазначені назви:
- у меню платіжних застосунків;
- під час ініціювання платіжної операції та надання згоди платника на її виконання;
- у виписках, звітах, історії операцій і квитанціях;
- під час інформування отримувача (продавця) про надходження коштів.
Водночас банки та платіжні установи самостійно визначають вигляд інтерфейсу своїх застосунків і розміщення відповідних розділів.
«Надавач платіжних послуг повинен забезпечити платнику можливість легко знаходити та чітко обирати опцію „миттєвий переказ на IBAN“ або „миттєвий платіж на IBAN“ у платіжному застосунку серед інших платіжних операцій», — зазначили у Нацбанку.
